Fransa'da, milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Eski adıyla Twitter) 'in Paris ofisine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun, savcılığın siber suçlar birimi tarafından Europol ve Fransız polisinin desteğiyle gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturmanın ise bir Fransız milletvekilinin savcılığa başvurusu üzerine geçen yılın başında başlatıldığı öğrenildi.

X'İ KULLANMAYACAKLAR

İddiaya göre, X'in algoritmaları bazı içerikleri öne çıkarırken bazı içerikleri ise geri planda bırakıyordu. Operasyonun ardından Paris Savcılığı, kurumsal iletişimde artık X platformunu kullanmayacağını açıkladı.

Savcılık, bundan böyle resmi açıklamaların LinkedIn ve Instagram üzerinden paylaşılacağını duyurdu.