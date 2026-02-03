TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları'nın kurucu ortaklarından Sani Şener, şirketin 2007 yılında Tunus'ta gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında Fransa'da Lyon Saint-Exupéry Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre Şener, 30 Ocak'ta hakim karşısına çıktı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, 3 Şubat itibarıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

"HAKSIZ, MESNETSİZ VE ORANTISIZ"

Şener’in ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının 2022 yılı itibarıyla TAV Havalimanları'ndaki tüm görevlerinden ayrıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, bilgisine başvurulmak amacıyla gerçekleştirilen gözaltı işleminin "Haksız, mesnetsiz ve orantısız" olduğu savunulurken, Şener'in soruşturma kapsamında her türlü bilgi paylaşımına gönüllü olduğu vurgulandı.