Değerli metaller, geçtiğimiz günlerde tarihinin en sert düzeltmelerinden birini yaşadı.

Ons altında yaşanan yüzde 11, gümüşte ise yüzde 31’e varan tarihi düşüşün ardından piyasalar DENGE arayışına girdi.

Yeni işlem gününde gram altın yüzde 4, gümüş ise yüzde 5’e yakın yükselişle "rebound" (tepki yükselişi) gerçekleştirdi.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 5.600 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın, 4.402 dolara kadar geriledikten sonra bugün yeniden 4.820 dolar bandına yerleşti. İç piyasada ise tablo daha dinamik seyrediyor:

Güne 6.738 TL seviyelerinden başlayan gram altın, volatil seyrini sürdürüyor. Spot piyasanın aksine kuyumcularda gram altın 7.407 TL seviyelerinden işlem görüyor. Geçen hafta gram altın Kapalıçarşı’da 8.100 TL’yi görerek rekor kırmıştı.

Çeyrek altın 12.000 TL, tam altın ise 48.000 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

İSLAM MEMİŞ: "PANİK DEĞİL, SABIR KAZANDIRIR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan sert geri çekilmeyi "Ocak ayı seviyelerine dönüş" olarak nitelendirdi. Memiş, yatırımcılara şu kritik uyarıları yaptı:

"7.000 Lira seviyesinin altındaki her hareket benim nazarımda bir alım fırsatıdır. Gram altın için yıl sonu 10.000 TL hedefimde bir değişiklik yok. Elindekini kaptırmayan, varlığına sahip çıkan bu yılın kazananı olur."

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA "ŞAMPİYONLUK" UYARISI

2025 yılının yıldızı olan gümüş için 2026 yılı tahminlerini güncelleyen Memiş, gümüşün bu yıl "şampiyon" olmayacağını iddia etti.

Gümüşteki düşüşün altına kıyasla çok daha sert (yüzde 31) yaşandığını hatırlatan analist, 2026 yılının bir "varlık koruma yılı" olduğunun altını çizdi.

Gram gümüş bugün 116 TL seviyelerinden işlem görse de Kapalıçarşı’da 151 TL bandındaki makas aralığını koruyor.

NEDEN DÜŞTÜ? NEDEN ÇIKIYOR?

Düşüşün temelinde, ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanlığı için "şahin" görüşleriyle bilinen Kevin Warsh’ı aday göstermesi ve buna bağlı olarak dolar endeksinin (DXY) 97,60 seviyesine fırlaması yatıyor.

Ancak aşırı satım bölgesine giren metaller, küresel jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden güvenli liman arayışındaki yatırımcıları kendine çekiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

