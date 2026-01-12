Yunanistan, kart veya klasik banka havalesine ihtiyaç duymadan mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan IRIS sisteminde kapsamlı bir güncellemeye gidiyor. Yeni düzenlemeyle hem bireyler hem de işletmeler, hesaplar arası doğrudan ve anında ödeme işlemlerini daha yüksek tutarlarla gerçekleştirebilecek.

GÜNLÜK LİMİT 1000 EURO'YA ÇIKTI

Yeni kurallara göre, bireyler arası (P2P) günlük transfer limiti 1000 Euro'ya yükseltildi. Aynı günlük üst sınır, serbest meslek sahipleri ve şahıs işletmelerine yapılan ödemeler için de geçerli olacak. Bu adımın, günlük harcamaları ve hizmet bedeli ödemelerini daha pratik hale getirmesi hedefleniyor.

İŞLETMELER İÇİN AYLIK LİMİT KALDIRILDI

Düzenleme kapsamında kişiden kişiye yapılan transferlerde aylık 5 bin Euro tavanı uygulanacak. Ancak işletmelere yapılan ödemelerde herhangi bir aylık limit sınırı bulunmayacak. Bu değişiklikle piyasadaki tahsilat süreçlerinin hızlandırılması, nakit ve kart bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BAŞARI

Yunanistan, hesaplar arası anında ödemelerin en yaygın kullanıldığı Avrupa ülkelerinden biri haline geldi. Aralık ayının ilk yarısında anında ödemeler, ülkedeki toplam kredi transferlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturarak Euro Bölgesi ortalamasını geride bıraktı.

2026 HEDEFİ: SINIR ÖTESİ ÖDEMELER

2025 sonu itibarıyla 120 milyon işlem sayısına ve 11 milyar Euro hacme ulaşması beklenen IRIS sistemi, 2026 başında küresel bir boyut kazanacak. Sistem, EuroPA/EPI ağı üzerinden diğer anında ödeme altyapılarıyla entegre edilerek Avrupa Birliği genelinde bireyler arası ilk sınır ötesi anında transferlerin önünü açacak.

IRIS NEDİR?

Kullanıcıların telefon numarası, vergi numarası veya QR kod kullanarak IBAN'a ihtiyaç duymadan 7/24 para gönderip almalarını sağlayan, banka uygulamalarına entegre bir anında ödeme sistemidir.

Kaynak: Dünya