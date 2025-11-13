Bankanın raporu, hem makro görünüm hem de teknik göstergelerde yaşanan dönüşümün altın piyasasında yeni bir evreye işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle faiz döngüsündeki olası değişim, dolar endeksinde zayıflama beklentisi ve merkez bankalarının süregelen altın alımları, raporda altının kaderini belirleyecek üç ana unsur olarak öne çıkıyor.

FAİZ DÖNGÜSÜ ALTINI YENİDEN ÖNE ÇIKARIYOR

Morgan Stanley analistlerine göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulları oluşturması, altının uzun süredir baskılanan getirilerini yeniden güçlendirebilir.

Yüksek faiz ortamının 2024–2025 döneminde altının yükseliş hızını sınırladığı belirtilirken, 2026’ya doğru faizlerde gevşeme beklentisi metalin cazibesini artırabilecek kritik bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Analistler, “Faizlerdeki dönüşüm, altını yeniden portföylerin merkezine taşıyabilir” görüşünü paylaşıyor.

DOLARIN GÜCÜNDE ZAYIFLAMA SİNYALLERİ

Raporda, ABD dolarının 2026’ya doğru değer kaybetme ihtimalinin yükseldiğine işaret ediliyor. Küresel ticaret dengeleri, jeopolitik dinamikler ve Fed politikası birleştiğinde dolar endeksinin mevcut seviyelerini korumasının zorlaştığı vurgulanıyor.

Doların zayıflaması altın için klasik bir katalizör olduğundan, analistler bu döngünün altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini düşünüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI REKOR SEVİYEDE

Morgan Stanley, özellikle Asya ve Orta Doğu’daki merkez bankalarının devam eden yoğun altın alımlarının, piyasada güçlü bir taban oluşturduğunu belirtiyor.

Rezerv çeşitlendirme eğilimi hızlanırken, ülkelerin dolar bağımlılığını azaltma motivasyonunun altına olan talebi güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Bu durum, “2026’ya kadar” ifadesinin raporda neden bu kadar vurgulandığını da açıklıyor: Bankaya göre bu zaman aralığı, küresel altın rezerv stratejilerinin net bir şekilde şekilleneceği kritik eşik.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YÜKSELİŞ TRENDİNİN AYAK SESLERİ

Raporun teknik bölümünde, altının uzun vadeli grafiğinde kırılmaya hazırlanan bir formasyonun dikkat çektiği belirtiliyor.

Fiyatın güçlü bir destek bölgesinde tutunmayı başarması ve momentum göstergelerinin yukarı yönde dönüyor oluşu, analistlere göre “öncü sinyaller” arasında.

Bu teknik görünüm, makro taraftaki beklentilerle birleştiğinde altının önümüzdeki dönemde daha volatil ve yönlü hareketler gösterebileceği düşüncesini güçlendiriyor.