Playmobil, Almanya’da artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek Bavyera eyaletinde bulunan Ansbach’a bağlı Dietenhofen’deki fabrikasını kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, 1970’li yılların başından bu yana Playmobil figürlerinin üretildiği tesisteki faaliyetlerin haziran ayı sonuna kadar tamamen sonlandırılacağı bildirildi. Karar kapsamında yaklaşık 350 çalışanın iş akdinin feshedileceği açıklandı.

Kapanma kararının, Playmobil’in ana şirketi olan Horst Brandstätter Group’un üretimi Almanya dışındaki tesislere yönlendirme planı doğrultusunda alındığı belirtildi. Şirket açıklamasında, son yıllarda maliyetlerde yaşanan ciddi artışlara dikkat çekilerek, Playmobil markasının uzun vadeli rekabet gücünü ve grubun ekonomik istikrarını korumak amacıyla üretimin başka tesislere taşınmasına karar verildiği ifade edildi.

ÜRETİM ALMANYA DIŞINA KAYDIRILACAK

Playmobil'in halihazırda İspanya, Çekya ve Malta'da üretim tesisleri bulunurken, Dietenhofen'deki üretimin hangi ülkeye aktarılacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, aynı tesiste Lechuza markasıyla gerçekleştirilen saksı ve bitki kabı üretiminin devam edeceği kaydedildi.

DİĞER TESİSLER KARARDAN ETKİLENMEYECEK

Şirket, Bavyera'daki Herrieden lojistik merkezinin faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca pazarlama ve ürün organizasyonunun yürütüldüğü Zirndorf'taki genel merkezin de kapanma kararının dışında tutulduğu bildirildi.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ

Karara sendikalar sert tepki gösterdi. Kimya, enerji ve maden işçileri sendikası IGBCE, şirket yönetimini "Yıllardır süren kötü yönetimin bedelini çalışanlara ödetmekle" eleştirdi. IGBCE yetkilisi Maximilian Krippner, Bavyera Radyosu'na yaptığı açıklamada bu adımın, Dietenhofen'de oyuncak üretiminin ve dolayısıyla Playmobil'in Almanya'daki üretiminin tamamen sona ermesi anlamına geldiğini söyledi. Krippner, sendika ve işyeri temsilciliğinin karara karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.