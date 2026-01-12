Yıllık ortalama 120 tonla dünyanın en çok altın üreten 10 ülkesi arasında yer alan Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri, Merkez Bankası verilerine göre 2025'te 25 milyar 130 milyon 200 bin dolar artış gösterdi.

Bankanın verilerine göre 1 Ocak 2025'te 41 milyar 181 milyon 600 bin dolar olan altın-döviz rezervleri, yüzde 61 artarak bu yıl 1 Ocak itibarıyla 66 milyar 311 milyon 800 bin dolara ulaştı.

Ülkenin altın-döviz rezervlerinde altının payı 1 Ocak 2025'te 32 milyar 36 milyon 700 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu rakam, 23 milyar 55 milyon 700 bin dolar artış göstererek bu yıl 1 Ocak itibarıyla 55 milyar 92 milyon 400 bin dolara çıktı.

Altın-döviz rezervleri, 2024'e göre yüzde 19,1'e denk gelen 6 milyar 600 milyon dolarlık artışla 1 Ocak 2025 itibarıyla 41 milyar 181 milyon 600 bin dolara yükselmişti.

