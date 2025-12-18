Borsada 2025 sonu yaklaşırken, akıllı paranın 2026 yılında nereye akacağı sorusu yanıt bulmaya başladı. TEB Yatırım tarafından 18 Aralık’ta yayımlanan "Türk Bankaları 2026 Görünümü" raporu, sektörde kartların yeniden dağıtıldığını ve büyük bir potansiyelin masada olduğunu ortaya koydu.

"TÜRK BANKALARI %30 İSKONTOLU İŞLEM GÖRÜYOR"

Raporda en dikkat çeken tespit, Türk bankalarının küresel benzerlerine göre ucuz kalmış olması. Analistler, Türk bankalarının Orta ve Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Güney Afrika bankalarına kıyasla %30 iskontolu işlem gördüğünü vurguluyor.

Kurum, 2026 yılında faiz indirimlerinin sürmesiyle birlikte bankaların net faiz marjlarında (NIM) 250 baz puanlık dev bir iyileşme bekliyor. Yani bankalar için asıl kârlılık dönemi şimdi başlıyor.

İşte listelerin zirvesindeki iki dev;

TEB Yatırım, raporunda özellikle iki bankayı ayırarak yatırımcılar için "Endeks Üstü Getiri" (Outperform) tavsiyesinde bulundu.

1. Garanti BBVA (GARAN): %43 Getiri Potansiyeli! Listenin yıldızı, 200 TL’lik HEDEF fiyatıyla Garanti BBVA oldu.

Mevcut Fiyat: 139.7 TL

Hedef Fiyat: 200 TL

Potansiyel: %43

Neden Seçildi? Düşük kaldıraç oranı (8.5x) ve güçlü sermaye yapısıyla Garanti, faiz indirim sürecine en hazırlıklı banka olarak görülüyor.

2. Akbank (AKBNK): Nakit Akışı Güçlü Diğer favori hisse ise %26 getiri potansiyeliyle Akbank.

Mevcut Fiyat: 71.3 TL

Hedef Fiyat: 90 TL

Potansiyel: %26

Neden Seçildi? Komisyon gelirlerinin operasyonel giderleri karşılama oranının %130 gibi rekor bir seviyede olması ve faiz indirimlerinin devamlılığında avantajlı konumu Akbank'ı öne çıkarıyor.

DİĞER BANKALARDA DURUM NE?

TEB Yatırım; Yapı Kredi, İş Bankası ve Vakıfbank için ise "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korudu. Ancak bu bankalar için de 2026 yılında reel kazanç büyümesinin %38 seviyelerinde olması bekleniyor.

Uzmanlar uyarıyor: Faiz indirim sürecinin fiyatlanmadığı bu dönem, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için nadir görülen bir giriş fırsatı olabilir.