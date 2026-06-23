Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 23 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan PEKGY paylarında 22 Haziran 2026 tarihinde önemli miktarda alım ve satış işlemi gerçekleştirildi.

Bildirime göre yatırım fonları tarafından 103.820.532 adet lot hisse alımı yapılırken, 91.000.000 adet lot hisse satışı gerçekleştirildi.

PEKGY'DE YÜZDE 10 SINIRI AŞILDI

Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin sermaye yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin 12. maddesi kapsamında yapılan açıklamada, söz konusu işlemler sonucunda Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının PEKGY sermayesindeki payının kritik eşiği geçtiği belirtildi.

Yapılan alım ve satış işlemleri sonrasında yatırım fonlarının portföylerindeki PEKGY hisselerinin oranı yüzde 10 sınırını aşarak yüzde 10,078 seviyesine ulaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yatırım fonlarının bir şirketteki pay oranlarının belirli eşiklere ulaşması veya bu oranların altına düşmesi durumunda kamuya açıklama yapılması gerekiyor.

PEKGY'de gerçekleşen son işlemlerle birlikte yüzde 10 eşiğinin aşılması nedeniyle söz konusu bildirim Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

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