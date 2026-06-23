Borsa İstanbul'da 22 Haziran 2026 tarihinde özel emir işlemleri dikkat çekti. Seans sonrasında açıklanan verilere göre Katılımevim (KTLEV), Gübre Fabrikaları (GUBRF), Sekuro Plastik (SEKUR) ve Ufuk Yatırım (UFUK) paylarında özel emir yöntemiyle toplam 1,28 milyar TL'yi aşan işlem gerçekleştirildi.

Özellikle Katılımevim (KTLEV) hissesinde gerçekleşen 1,169 milyar TL'lik işlem hacmi günün en büyük özel emir işlemi olarak öne çıktı.

KTLEV'DE 1,169 MİLYAR TL'LİK ÖZEL EMİR

Borsa İstanbul verilerine göre Katılımevim (KTLEV) paylarında 7 milyon lotluk özel emir işlemi gerçekleştirildi.

İşlem, hisse başına 167,00 TL fiyat seviyesinden yapılırken toplam işlem hacmi 1 milyar 169 milyon TL olarak kaydedildi.

DİĞER HİSSELERDE GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER

GUBRF

İşlem hacmi: 34.650.000 TL

İşlem adedi: 70.000 lot

İşlem fiyatı: 495,00 TL

SEKUR

İşlem hacmi: 51.055.529 TL

İşlem adedi: 5.549.514 lot

İşlem fiyatı: 9,20 TL

UFUK

İşlem hacmi: 28.390.000 TL

İşlem adedi: 17.000 lot

İşlem fiyatı: 1.670,00 TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir, alıcı ve satıcının önceden anlaşarak belirli miktardaki payların Borsa İstanbul'un özel emir pazarında tek işlemle el değiştirmesini sağlayan işlem türüdür.

Bu işlemler her zaman hisse fiyatında yön değişimi anlamına gelmez. Ancak yüksek tutarlı özel emirler, kurumsal yatırımcı hareketleri nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.

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