Borsa İstanbul'da BETAE işlem koduyla işlem görmeye hazırlanan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzında geri sayım sona erdi. Talep toplama süreci 23, 24 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hisseler yatırımcılara 40 TL sabit fiyatla sunulurken, halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak olması nedeniyle gözler yatırımcı başına düşecek lot miktarına çevrildi.

BETA ENERJİ HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

Beta Enerji'nin halka arz sürecinde daha önce planlanan talep toplama takviminde değişikliğe gidildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, izahnamede yer alan bazı bilgilerin güncellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından talep toplama tarihleri ileri bir tarihe alınarak yeniden düzenlendi.

BETA ENERJİ HALKA ARZI YARIN BAŞLIYOR

Güncellenen takvime göre Beta Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 23, 24 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz detayları şöyle:

İşlem kodu: BETAE

Halka arz fiyatı: 40 TL

Dağıtım yöntemi: Eşit dağıtım

Konsorsiyum liderleri: TSKB ve Ziraat Yatırım

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

BETA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket tarafından yayımlanan halka arz bilgilerine göre Beta Enerji payları katılım endeksi kriterlerine uygun bulunuyor.

Bu nedenle katılım finans esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza katılım sağlayabilecek.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Beta Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 30 milyon 375 bin lot tahsis edildi.

Dağıtımın eşit yöntemle yapılması planlanırken, yatırımcı başına düşecek lot miktarı katılımcı sayısına göre değişecek.

KATILIMCI SAYISINA GÖRE TAHMİNİ LOT HESAPLAMASI

150 bin katılımcı olması halinde yaklaşık 202 lot,

250 bin katılımcı olması halinde yaklaşık 121 lot,

350 bin katılımcı olması halinde yaklaşık 86 lot,

500 bin katılımcı olması halinde yaklaşık 61 lot,

700 bin katılımcı olması halinde yaklaşık 43 lot,

1,1 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 28 lot,

1,6 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 19 lot,

2,2 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 14 lot dağıtılması bekleniyor.

Yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından oluşacak nihai katılımcı sayısına göre netleşecek.

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