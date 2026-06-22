Türkiye ekonomisinin ve borsanın lokomotifi konumunda olan üç dev grup; Koç Holding (KCHOL), Sabancı Holding (SAHOL) ve Alarko Holding (ALARK), son dönemde gerçekleştirdikleri stratejik varlık satışlarıyla dikkat çekiyor.

Kamuoyunda merak uyandıran "Devler neden satıyor?" sorusunun yanıtı ise sanıldığının aksine bir küçülme değil; küresel trendlere uyum, nakit yaratma ve yüksek getirili "yeni ekonomi" alanlarına odaklanma stratejisinde yatıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan bildirimlere göre üç holdingin satış nedenleri, elden çıkardıkları varlıklar ve bu satışlardan elde edilen sermayenin yeni rotası şu şekilde şekilleniyor:

NELER SATILDI?

• Koç Holding: Arçelik Hitachi Home Appliances'ın yüzde 60 payını yaklaşık 261 milyon dolar işlem değeriyle Hitachi'ye devretti. Ayrıca borsadaki bazı iştiraklerinde zaman zaman kısmi hisse azaltımlarına gitti.

• Sabancı Holding: Akçansa hisselerini yaklaşık 1,1 milyar dolarlık dev bir işlemle Heidelberg Materials'a devretmek üzere adım attı. CarrefourSA adımıyla perakende sektöründen çıkış kararı alırken, düşük getiri sağlayan bazı teknoloji ve perakende iştiraklerini de gözden geçirdi.

• Alarko Holding: Turizm, gayrimenkul ve bazı taahhüt projeleri dahil olmak üzere portföyündeki bazı varlıklardan çıkış yaptı. Enerji ve diğer alanlardaki stratejik olmayan varlıklarını elden çıkardı.

NİÇİN SATIYORLAR?

Üç holdingin de satış kararlarının arkasında benzer finansal ve operasyonel hedefler bulunuyor:

• Düşük Getiriden Kaçış: Düşük kârlılık ve düşük getiri sağlayan geleneksel varlıklardan çıkış yapılarak portföy sadeleştiriliyor.

• Finansal Güç: Yüksek faiz ortamında nakit yaratma, bilançoları güçlendirme ve finansal esneklik sağlama amacı öne çıkıyor.

• Sermaye Verimliliği: Kaynakları daha verimli, yüksek büyüme potansiyeline sahip ve sürdürülebilir alanlara aktarmak hedefleniyor.

YENİ ROTA: PARA NEREYE GİDİYOR?

Holdingler sattıkları geleneksel iş kollarının yerine, geleceğin dünyasını şekillendirecek "yeni ekonomi" yatırımlarına kaynak aktarıyor:

• Koç Holding: Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji, savunma sanayii, dijital dönüşüm ve yurt dışı üretim/büyüme odaklı yatırımlara yöneliyor. Grup, 2025'te yaklaşık 3,7 milyar dolar; son 5 yılda ise toplam 16,1 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

• Sabancı Holding: Enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji, ABD'deki enerji ve altyapı yatırımları, dijital teknolojiler, girişimler, iklim teknolojileri ile finans/sigorta büyümesini hedefliyor.

• Alarko Holding: Tarım ve sera yatırımları, gıda üretimi ve tedarik zinciri, yenilenebilir enerji projeleri ile özellikle Kazakistan ve Türkiye’deki büyük tarım projelerine odaklanıyor.

NEDEN HEPSİ AYNI DÖNEMDE SATIŞTA?

Holdingleri eş zamanlı olarak bu karara iten makroekonomik ve stratejik faktörler şöyle sıralanıyor:

• Yüksek Faiz Dönemi: Paranın maliyetinin artması nedeniyle borçlanmak yerine varlık satarak nakit rezervi oluşturmak ve olası dalgalanmalara karşı güçlenmek isteniyor.

• Holding İskontosunu Azaltmak: Borsadaki değerleme farkını azaltarak yatırımcı gözünde holding değerini yukarı taşımak hedefleniyor.

• Stratejik Odaklanma: Kaynaklar enerji, teknoloji, dijital, savunma, tarım gibi yeni nesil sektörlere kanalize ediliyor.

Türkiye'nin dev holdingleri küçülmüyor; aksine sermayelerini çok daha yüksek getirili, sürdürülebilir ve geleceğin dünyasına yön verecek stratejik alanlara taşıyarak kabuk değiştiriyor.

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