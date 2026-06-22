BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 56,78 puan artarak 14.791,28 puana ulaştı ve güne yüzde 0,39 yükselişle merhaba dedi.

Açılışla birlikte bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile turizm olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Saat 12.30 itibarıyla alıcılı seyrini sürdüren endeks, 14.830 puan seviyesinde dengelendi.

KÜRESEL PİYASALARDA DİPLOMATİK BAHAR HAVASI

Piyasalardaki pozitif açılışta küresel gelişmeler de etkili oldu. ABD ile İran arasındaki nükleer ve diplomatik görüşmelerde kaydedilen ilerlemeler, Orta Doğu'da jeopolitik risk algısını azaltarak piyasalara nefes aldırdı.

Küresel piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak kritik makroekonomik veriler öncesinde karışık bir seyir izlese de bölgede barışın tesis edilebileceğine yönelik umutlar Borsa İstanbul'u desteklemeye devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puan seviyelerinin direnç; 14.600 ve 14.500 puanın ise güçlü destek konumunda olduğunu belirtiyor.

HİSSELERDE YOĞUN TRAFİK: ENERJİYE PARA GİRİŞİ, HAVACILIKTAN ÇIKIŞ

Günün ilk yarısında endeks yükselirken, hisse bazlı hareketlerde çok ciddi ayrışmalar yaşandı.

Saat 12:30 itibarıyla günün en çok para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler şu şekilde gerçekleşti:

En Çok Para Girişi Yaşanan Hisseler



Enerji ve sanayi hisselerine olan kurumsal ilgi, listeyi yukarı taşıdı:

• ASTOR (Astor Enerji): 226.656.545 TL para girişiyle günün lideri oldu. Hisse yüzde 5,94 yükselişle 312,250 TL'den işlem gördü.

• EUPWR (Europower Enerji): 109.813.742 TL girişle yüzde 7,75 prim yaparak 95,200 TL'ye ulaştı.

• KTLEV (Kayı Enerji): 83.047.695 TL para girişi kaydedildi (Son fiyat: 186,900 TL, yüzde +3,26).

• YKBNK (Yapı Kredi): 57.930.288 TL giriş alarak bankacılık endeksini sırtladı (Son fiyat: 43,840 TL, yüzde +1,06).

• KCHOL (Koç Holding): 41.116.940 TL para girişi yaşandı (Son fiyat: 198,100 TL, yüzde +1,43).

(Listeyi KRDMD, GUBRF ve CIMSA takip etti).

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler



Endeksteki yükselişe rağmen bazı majör hisselerde kâr satışları ve nakde geçiş eğilimi baş gösterdi:

• THYAO (Türk Hava Yolları): -205.975.592 TL ile günün en çok para çıkışı yaşanan hissesi oldu. Buna rağmen hisse fiyatı yüzde 0,15 primle 327,250 TL'de tutundu.

• PSGYO (Pasifik GYO): -98.992.516 TL para çıkışı görüldü (Son fiyat: 4,010 TL, yüzde +0,25).

• TRALT (Türk Altın İşletmeleri): -91.123.656 TL çıkış yaşandı (Son fiyat: 51,450 TL, yüzde +0,39).

• ENKAI (Enka İnşaat): -89.234.876 TL çıkışla birlikte fiyatı yüzde 1,64 düşerek 92,850 TL'ye geriledi.

• BIMAS (BİM Mağazalar): -80.889.822 TL para çıkışı kaydedildi (Son fiyat: 383,500 TL, yüzde +0,07).

(Listeyi EFOR, FROTO ve TUPRS tamamladı).

Günün ilk yarısında enerji sektöründeki (ASTOR, EUPWR) güçlü para girişleri dikkat çekerken, havacılık (THYAO) ve perakende (BIMAS) gibi dev hisselerdeki para çıkışlarına rağmen fiyatların yatay/pozitif kalması piyasadaki genel alıcılı iştahın korunduğunu gösteriyor.

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