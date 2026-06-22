Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Bloomberg programına konuk olarak şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarını ve gelecek döneme ait stratejik planlarını masaya yatırdı.

Holdingin portföy yapısında gerçekleştirdikleri stratejik dönüşümün olumlu meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Göğüş, otomotiv elektroniği sektöründe öne çıkan Daiichi’nin halka arz takvimini açıkladı.

RESMEN BAŞVURU YAPILDI: "AMACIMIZ 2027 SONU"

Otomotiv elektroniği alanında çok ciddi bir büyüme potansiyeli yakaladıklarını ve bu nedenle Daiichi’nin üzerine özellikle eğildiklerini belirten Çağlar Göğüş, halka arz hazırlıklarına dair şu kritik bilgileri verdi:

"Daiichi'de otomotiv elektroniğinde ciddi bir büyüme var. Halka arz etmeyi de planladığımız için bu iştirakimizin üzerinde özellikle duruyorum. Şu an esas sözleşme değişikliği için başvuruda bulunduk ve izahnameyi hazırlıyoruz. Amacımız 2027 yılı sonuna kadar Daiichi'nin halka arzını gerçekleştirmek."

BRÜT KÂR MARJI YÜZDE 30’A YÜKSELDİ

Daiichi’nin sadece yerel pazarda değil, küresel ölçekte de rüştünü ispatladığını dile getiren Göğüş, şirketin hem yerli hem de uluslararası dev otomotiv üreticilerinin en önemli ana iş ortaklarından biri haline geldiğini vurguladı.

Bu güçlü iş birliklerinin şirketin finansal performansına da doğrudan yansıdığını ifade eden CEO Göğüş, Daiichi’nin brüt kâr marjının yüzde 22 seviyesinden yüzde 30’a yükseldiğini kaydederek yatırımcılara güçlü büyüme sinyalleri verdi.

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