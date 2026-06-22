Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), piyasaların yakından takip ettiği "pay satış bilgi formu" onay başvurusu hakkında yeni bir bildirim yayımladı.

Şirketin kurucu ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alper Tunğa Sağu Burak, daha önce borsada satılması planlanan 4.000.000 adet ODINE payı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı onay başvurusunu resmi olarak geri çektiğini duyurdu.

BAŞVURUNUN GERİ ÇEKİLME NEDENİ BELLİ OLDU

16 Nisan 2026 tarihinde yapılan ilk özel durum açıklamasının ardından SPK incelemesinde olan dosya, mevzuattaki süre kısıtlamaları nedeniyle geri çağrıldı. Yapılan açıklamada geri çekme gerekçesi şu sözlerle ifade edildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ve halen incelemesi devam eden 'Pay Satış Bilgi Formu' onayına ilişkin başvurumun, SPK'nın VI-104.1 sayılı Tebliği’nde yer alan işlem yapmama yükümlülüğü tarihinin yaklaşmakta olması sebebiyle geri çekilmesi için 19.06.2026 tarihinde Kurul'a başvurulmuştur."

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YILLIK GETİRİ YÜZDE 2200'Ü AŞARAK REKOR KIRDI

CEO'nun satış baskısı yaratabilecek 4 milyon lotluk başvuruyu geri çekmesi, tahtadaki alıcılı seyri desteklemeye devam ediyor. Güncel piyasa ekranlarından alınan verilere göre ODINE hisselerinde öne çıkan rakamlar şöyle:

• Güncel Fiyat: Hisse, önceki kapanış seviyesi olan 1.656 TL'den yükselerek saat 15:20 itibarıyla 1.680 TL seviyesinden işlem görüyor (Günlük yüzde 1,45 primli).

• Zirveye Çok Yakın: ODINE, son 1 yıl içinde en düşük 303,5 TL'yi görürken, en yüksek 1.785 TL seviyesini test etti. Hisse şu an tarihi zirvesinin hemen altında güçlü duruşunu koruyor.

• Yıllık Değişim: Şirketin hisseleri yatırımcısına son 1 haftada yüzde 7,06, son 1 ayda yüzde 41,07 ve son 1 yılda ise astronomik bir oranla yüzde 2220 getiri sağladı.

• Hacim Verileri: Günlük işlem hacmi 205,9 milyon TL seviyesine ulaşırken, el değiştiren hisse miktarı 123.132 lot olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda borsanın en çok kazandıran teknoloji hisselerinden biri olan ODINE'de, patron satışının masadan kalkması (veya ertelenmesi), uzmanlar tarafından kısa vadeli "satış baskısı riskini" azaltan pozitif bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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