Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO), 2025 yılı dönem kârından karşılanmak üzere yüzde 56,25 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, çıkarılmış sermayenin 15 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3 milyar 840 milyon TL'den 6 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

SERMAYE 6 MİLYAR TL'YE ÇIKARILACAK

Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre sermaye, yüzde 56,25 oranında artırılarak 2 milyar 160 milyon TL bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirilecek.

Artırıma konu olan 2 milyar 160 milyon TL tutarındaki bedelsiz payların 34 milyon 944 bin 655,68 TL'lik kısmı A Grubu, 2 milyar 125 milyon 55 bin 344,32 TL'lik kısmı ise B Grubu paylardan oluşacak.

BEDELSİZ PAYLAR MEVCUT ORTAKLARA DAĞITILACAK

Şirket açıklamasında, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, sermayeye iştirakleri oranında ve kayden dağıtılacağı belirtildi.

Kararın, 30 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kâr dağıtım kararı doğrultusunda uygulamaya geçirileceği ifade edildi.

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SPK'YA BAŞVURU YAPILACAK

HLGYO Yönetim Kurulu, bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusunun yapılmasına da karar verdi.

Ayrıca süreçle ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkilendirildi.

1000 LOTU OLAN YATIRIMCI KAÇ LOT ALACAK?

SPK onayının ardından bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşirse yatırımcılar mevcut payları oranında yüzde 56,25 bedelsiz hisse alacak.

Buna göre;

100 lotu olan yatırımcı 56,25 lot,

1.000 lotu olan yatırımcı 562,5 lot,

10.000 lotu olan yatırımcı ise 5.625 lot bedelsiz pay almaya hak kazanacak.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların toplam portföy değeri değişmezken, sahip oldukları lot sayısı artacak ve hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda düzeltilecek.

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