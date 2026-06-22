Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE), yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 80 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 400 milyon TL'ye yükseltilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu sermaye artırımı için gerekli onayların alınması amacıyla 22 Haziran 2026 tarihinde SPK'ya resmi başvuru gerçekleştirildi.

SERMAYE 80 MİLYON TL'DEN 400 MİLYON TL'YE ÇIKACAK

Yüzde 400 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında şirketin mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 320 milyon TL artırılarak 400 milyon TL'ye yükseltilecek.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarından karşılanacak ve yatırımcılardan herhangi bir nakit talebi olmayacak.

100 LOTU OLAN YATIRIMCI KAÇ LOTA ULAŞACAK?

SPK tarafından onaylanması ve sürecin tamamlanması halinde ORGE pay sahipleri mevcut lotları oranında bedelsiz pay alacak.

Yüzde 400 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında;

100 lotu olan yatırımcı 500 lota,

200 lotu olan yatırımcı 1.000 lota,

500 lotu olan yatırımcı 2.500 lota,

1.000 lotu olan yatırımcı ise 5.000 lota ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların toplam portföy değeri değişmezken, sahip olunan pay adedi artar ve hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda düzelir.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINDA YATIRIMCI PARA ÖDER Mİ?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcılardan herhangi bir ek ödeme talep edilmez. Şirketin iç kaynaklarından karşılanan bu işlemde yatırımcıların sahip olduğu lot sayısı artarken, hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda düzelir. Bu nedenle yatırımcının toplam portföy değeri bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle değişmez.