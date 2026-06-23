1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO), yönetim kurulunun kendi arasında gerçekleştirdiği devasa pay alım-satım işlemleriyle gündemde.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) peş peşe yapılan bildirimlere göre şirketin kurucu ve yönetici kadrosunda milyarlık hisse devri borsa dışı işlemlerle tamamlandı.

İşte 22-23 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşen o işlemlerin tüm detayları:

GENEL MÜDÜR KADİR CAN ABDİK TÜM HİSSELERİNİ SATTI

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan Kadir Can Abdik, elindeki tüm BINHO paylarını devrederek şirketteki ortaklığını sıfırladı.

• Satılan Nominal Tutar: 189.610.875 TL (A ve B Grubu paylar)

• İşlem Fiyatı: 6,74 TL

• Yeni Pay Oranı: Yüzde 0 (Şirket sermayesinde payı kalmadı)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜSAME ERDOĞAN PAYINI ARTIRDI

Genel müdürün sattığı payların büyük bir kısmını Yönetim Kurulu Başkanı Üsame Erdoğan satın aldı. 6,74 TL sabit fiyatla yapılan bu dev alım sonrasında Erdoğan’ın şirketteki hakimiyeti pekişti.

• Alınan Nominal Tutar: 47.402.719 TL

• Yeni Sermaye Payı: Yüzde 18,37

• Yeni Oy Hakkı Oranı: Yüzde 24,10

BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK DE ALIM TARAFINDAYDI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ardan Küçük de aynı fiyattan (6,74 TL) masaya oturarak holdingdeki ağırlığını artıran bir diğer isim oldu.

• Alınan Nominal Tutar: 47.402.719 TL

• Yeni Sermaye Payı: Yüzde 8,20

• Yeni Oy Hakkı Oranı: Yüzde 11,97

YATIRIMCI İÇİN ÖNEMLİ NOT: "BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN" STATÜ DEĞİŞMEDİ

KAP açıklamalarında üç yöneticinin de özellikle vurguladığı ortak bir nokta dikkat çekti. Devre konu olan bu devasa BINHO paylarının "borsada işlem görmeyen"

Bu durum, söz konusu hisselerin doğrudan borsada satılarak tahtada anlık bir arz baskısı (satış baskısı) yaratmayacağı, işlemin tamamen ortaklar arasında blok bir devir olarak gerçekleştiği anlamına geliyor. Şirket yönetimindeki bu stratejik el değişiminin, holdingin gelecek vizyonuna nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

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