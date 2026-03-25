ABD ve İsrail ile İran arasında artan gerilim, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan riskler ve tedarik kesintileri, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açarken, uluslararası finans kuruluşları da 2026 yılına ilişkin petrol tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

MORGAN STANLEY: 2027 TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Morgan Stanley, Brent petrol için 2027 yılı fiyat beklentisini 70 dolardan 80 dolara çıkardı. Kurum, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tedarik aksaklıklarının piyasayı daha sıkı hale getirdiğini ve jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini vurguladı.

GOLDMAN SACHS: KISA VADEDE 110 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, Brent petrol için 2026 tahminini 77 dolardan 85 dolara, 2027 tahminini ise 71 dolardan 80 dolara yükseltti. Kurum ayrıca Mart ve Nisan aylarında Brent petrolün ortalama 110 dolar/varil seviyesinde işlem görebileceğini öngördü.

J.P. MORGAN: ÜÇ ÇEYREKTE KADEMELİ DÜŞÜŞ SENARYOSU

J.P. Morgan, Brent petrol fiyatlarının yılın geri kalanında kademeli olarak gerileyeceğini tahmin ediyor. Buna göre ikinci çeyrekte ortalama 100 dolar, üçüncü çeyrekte 90 dolar ve dördüncü çeyrekte 80 dolar seviyeleri öngörülüyor.

Standard Chartered, 2026 yılı ilk çeyrek Brent petrol tahminini 70 dolardan 85,50 dolara yükseltti.

HSBC, CITI VE UBS'TEN YUKARI REVİZYON

HSBC, 2026 yılı Brent petrol tahminini 65 dolardan 80 dolara yükseltirken, Citi 63 dolardan 71 dolara çıkardı. UBS ise tahminini 62 dolardan 72 dolara revize etti.

UBS ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının uzun süre kesintiye uğraması halinde fiyatların 120 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.