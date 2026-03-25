İşte Bank of America’nın TSI 15:47 itibarıyla alım-satım karnesi:

BOFA ’NIN ALIM TARAFINDA ENERJİ VE PERAKENDE DEVLERİ VAR

Bank of America, genel piyasada net satıcı pozisyonunda olmasına rağmen bazı dev şirketlerde yoğun alım gerçekleştirdi. En çok alım yapılan ilk 5 hisse şunlar:

ASTOR (Astor Enerji): 922,2 milyon TL (%23,88 pay) ile BoA’nın bugünkü favorisi oldu.

THYAO (Türk Hava Yolları): 532 milyon TL (%13,78 pay) alım kaydedildi.

BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar): 529,5 milyon TL (%13,71 pay) net alım yapıldı.

TERA (Tera Yatırım): 166,2 milyon TL (%4,31 pay).

KCHOL (Koç Holding): 128,4 milyon TL (%3,33 pay).

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SATIM TARAFINDA SAVUNMA SANAYİİ VE RAFİNERİ BAŞI ÇEKİYOR

BoA’nın en çok çıkış yaptığı hisselerde savunma sanayiinin dev ismi ASELSAN ilk sırada yer alıyor:

ASELS (Aselsan): -1,1 milyar TL (%19,05 pay) ile kurumun en çok satış yaptığı tahta oldu.

TUPRS (Tüpraş): -507,4 milyon TL (%8,45 pay).

TRALT (Tera Yatırım Holding): -303,5 milyon TL (%5,05 pay).

PEKGY (Peker GYO): -239,8 milyon TL (%3,99 pay).

GARAN (Garanti BBVA): -198,7 milyon TL (%3,31 pay).

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.