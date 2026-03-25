Orta Doğu'da İran savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar, küresel piyasalarda fiyatlamaları hızla değiştirdi. Gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle birlikte petrol fiyatlarında sert düşüş görülürken, risk iştahındaki artış hisse senedi piyasalarına da yansıdı.

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Brent petrol, yüzde 5,1'lik düşüşle varil başına 99,12 dolara geriledi. Savaşın yatışabileceğine yönelik beklentiler, enerji piyasasında fiyatları aşağı çekerken enflasyon baskılarının da hafifleyebileceği öngörülüyor.

Jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle Asya hisse senetleri endeksi yüzde 1,6 yükseldi. Piyasalarda, enflasyonun düşebileceği ve merkez bankalarının parasal sıkılaştırma ihtiyacının azalabileceği beklentisi güç kazandı.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda şu saatlerde 96,68 dolardan satılıyor.

DOLAR GERİLEDİ, TAHVİLLER YÜKSELDİ

Bloomberg dolar endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydederken, Avustralya ve Yeni Zelanda tahvilleri ile ABD Hazine tahvillerinde yükseliş görüldü. Güvenli varlıklara olan talep dengelenirken, piyasada daha ılımlı bir görünüm oluştu.

S&P 500 VADELİLERİ POZİTİF

ABD borsalarına ilişkin beklentiler de iyileşti. S&P 500 vadeli işlemleri, diplomatik gelişmelerin etkisiyle yüzde 0,5 yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Tahran'ın müzakere halinde olduğunu açıklaması ve İran'ın barış anlaşmasına açık olduğu yönündeki ifadeleri piyasalara olumlu yansıdı. Ayrıca 15 maddelik bir plan taslağının hazırlandığı belirtilirken, daha önce İsrail basınında bir aylık ateşkes arayışı olduğu öne sürülmüştü.

Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, piyasaların odağında yer almayı sürdürüyor. Bölgedeki gelişmelerin petrol akışını doğrudan etkileme potansiyeli bulunuyor.

"HAM PETROL HALA EN ÖNEMLİ UNSUR"

Bloomberg HT'ye konuşan CIBC Private Wealth Group kıdemli enerji tüccarı Rebecca Babin, piyasaların hala manşet akışına duyarlı olduğunu belirterek, "Ham petrol hala en önemli unsur olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Babin, olası 30 günlük ateşkes beklentisinin en kötü senaryo fiyatlamalarını ve talep daralmasına ilişkin endişeleri azalttığını ifade etti. Buna bağlı olarak piyasadaki risk priminde de sınırlı bir geri çekilme gözlendiği vurgulandı.