Orta Doğu'da ABD–İsrail–İran hattında devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, altın piyasasında yönü yeniden yukarı çevirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini azaltması ve ABD Başkanı Trump ile İran arasında yürütülen görüşmelerin etkisiyle altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, güvenli liman talebinin artması piyasalarda iyimser beklentileri güçlendirdi.

ALTIN YÜKSELDİ AMA ZİRVEYE UZAK

Jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğilimine giren altın, buna rağmen ocak ayında gördüğü zirve seviyenin yaklaşık yüzde 17 altında işlem görmeye devam ediyor. Piyasada belirsizlik sürerken, yatırımcılar temkinli iyimserliğini koruyor.

GOLDMAN SACHS'TAN 5.400 DOLARLIK TAHMİN

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Goldman Sachs altına yönelik iyimser beklentisini sürdürüyor.

Kurum, merkez bankalarının güçlü alımlarının devam etmesiyle birlikte ons altının 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

25 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.515,42 TL alış – 6.516,37 TL satış
Çeyrek altın: 11.264,00 TL alış – 12.200,00 TL satış
Yarım altın: 22.528,00 TL alış – 23.836,00 TL satış
Tam altın: 42.963,81 TL alış – 43.965,57 TL satış
Cumhuriyet altını: 44.850,00 TL alış – 47.531,00 TL satış
Ata altın: 44.306,43 TL alış – 45.583,94 TL satış

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.498,85 6.500,18 % 1.94 08:42
Ons Altın / TL 201.935,17 202.073,28 % 1.85 08:57
Ons Altın / USD 4.555,23 4.555,92 % 1.84 08:57
Çeyrek Altın 10.398,16 10.627,79 % 1.94 08:42
Yarım Altın 20.731,34 21.255,58 % 1.94 08:42
Ziynet Altın 41.592,65 42.381,16 % 1.94 08:42
Cumhuriyet Altını 44.367,00 45.030,00 % -0.03 17:07
