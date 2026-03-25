Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar piyasalarda fiyatlamaları değiştirmeye başladı. Artan müzakere beklentileri ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, altına olan talebi yeniden artırırken, değerli metalde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Washington'ın Orta Doğu'daki çatışmayı sona erdirmek için teklif hazırlığında olduğu yönündeki haberler, enflasyon baskılarını sınırlarken altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Güvenli liman talebindeki artışla birlikte altın, yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.

ALTIN YÜKSELDİ AMA ZİRVEYE UZAK

Jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğilimine giren altın, buna rağmen ocak ayında gördüğü zirve seviyenin yaklaşık yüzde 17 altında işlem görmeye devam ediyor. Piyasada belirsizlik sürerken, yatırımcılar temkinli iyimserliğini koruyor.

GOLDMAN SACHS'TAN 5.400 DOLARLIK TAHMİN

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Goldman Sachs altına yönelik iyimser beklentisini sürdürüyor.

Kurum, merkez bankalarının güçlü alımlarının devam etmesiyle birlikte ons altının 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

25 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.515,42 TL alış – 6.516,37 TL satış

Çeyrek altın: 11.264,00 TL alış – 12.200,00 TL satış

Yarım altın: 22.528,00 TL alış – 23.836,00 TL satış

Tam altın: 42.963,81 TL alış – 43.965,57 TL satış

Cumhuriyet altını: 44.850,00 TL alış – 47.531,00 TL satış

Ata altın: 44.306,43 TL alış – 45.583,94 TL satış