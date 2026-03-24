Gelir vergisi mükellefleri için kritik süreç başladı. 2025 yılına ait kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamelerinin en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar verilmesi gerekiyor.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortam üzerinden iletebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat kalemlerinden oluşan mükellefler ise beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden hızlı ve güvenli şekilde doldurabilecek.

47 BİN TL DETAYI

2025 yılı içinde konuttan yıllık en az 47 bin TL kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Bu tutarın altında gelir elde edenler ise beyanname vermeyecek.

GELİR VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Mükellefler vergilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden ödeyebilecek. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet ve mobil bankacılık kanalları ile PTT şubeleri ve vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

ÖDEMELER İKİ TAKSİTTE YAPILACAK

2025 yılı kazançlarına ilişkin hesaplanan gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit damga vergisiyle birlikte 31 Mart 2026'ya kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz 2026'ya kadar yatırılabilecek.