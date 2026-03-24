Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar ve son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fiziksel altın tarafında yaşanan arz sıkıntısına dikkat çeken Memiş, yatırımcılara önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

"PİYASALARDA ŞOK ETKİSİ VAR"

TGRT Haber’e konuşan Memiş, altın fiyatlarındaki ani düşüşün piyasada şaşkınlık yarattığını belirterek, "Sadece şok olan siz değilsiniz, fiyatların bu kadar sert bir şekilde aniden düşmesine biz de şok olduk. Piyasalarda bu kadar yoğunluğun olmasına kuyumcular da şok oldu. Dolayısıyla herkes bir şok yaşadı ve bu şok etkisi ister istemez panik havasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

KUYUMCULARDA ALTIN BULUNAMIYOR

Fiziksel altın tarafında ciddi tedarik sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Memiş, "Piyasada mal kalmadı; pakette gram altın, çeyrek, yarım hiçbir şey kalmadı. Bugün de yok, muhtemelen bu hafta da olmaz. O makas aralıkları açıldı, 250-300 lira oldu. Normalde 20-30 liraydı." diyerek arz probleminin büyüdüğünü ifade etti.

"BANKADAN ALMAK DAHA UCUZ"

Yatırımcılara alternatif yöntemler öneren Memiş, paketli altın almakta ısrar edilmemesi gerektiğini belirterek, "İlla ısrarla paketli gram altını alanlara ben şaşıyorum. 9 bin dolar işçilikli paketli gram altını neden alırsın? Zaten yok, neden almak için ısrar ediyorsun? Paketli 22 ayar gram altın al, bilezik al, çeyrek al, yarım al. Bankadan al daha ucuz, Darphane sertifikası al daha ucuz. Önemli olan bu fırsatları değerlendirmek." dedi.

2026 İÇİN 10 BİN TL BEKLENTİSİ

Gram altın fiyatlarına ilişkin öngörüsünü de paylaşan Memiş,"Benim kişisel öngörüm, düşük rakamların kalıcı olmayacağı yönünde. 6 bin dolar seviyesi ile alakalı bir beklentim var. Eğer 6 bin dolar olursa gram altın 10 bin lira seviyesine yakın bir yerde seyreder diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"2026 MANİPÜLASYON YILI OLACAK"

Piyasalarda sert hareketlerin devam edeceğini söyleyen Memiş,"2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz. Bu piyasa 'al-unut' piyasasıdır. Elindeki miktarı al kenara koy. Kısa vadeli hayaller içinde olan acemi yatırımcılar ciddi sıkıntılar yaşar" uyarısında bulundu.

GÜMÜŞTE ALIM FIRSATI

Gümüş piyasasına da değinen Memiş, "Gümüş benim nazarımda alım noktalarına gelmiştir. Dün ons tarafında 61 dolar, gram tarafında 87 lira seviyesini gördük. Şu anda gram tarafı 98 lira seviyesinde. Dünkü seviyeler güzel seviyelerdi, artık gümüş tarafında da yükseliş trendi bekliyorum" dedi.

YENİ FAVORİ TARIM EMTİALARI

Altın ve gümüş dışında farklı yatırım araçlarına da dikkat çeken Memiş, "Bu yıl benim favorim tarım emtiaları. Petrol fiyatlarındaki artışlar ve küresel ısınma, tarım emtialarında ciddi yükselişleri beraberinde getirebilir. Bu yıl tarım emtiaları küresel piyasalarda çok konuşulacak." değerlendirmesinde bulundu.