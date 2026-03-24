Merkez Bankası'nın, Londra piyasasında altın-döviz takas (swap) işlemleri gerçekleştirmek üzere görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyor. Bu stratejik hamle, fiziki altın varlıklarının likiditeye dönüştürülerek döviz müdahalelerinde daha esnek bir şekilde kullanılmasını hedefliyor.

JPMorgan analistlerine göre Türkiye’nin İngiltere Bankası (BoE) nezdinde tuttuğu yaklaşık 30 milyar dolarlık altın rezervi, herhangi bir lojistik engele takılmadan doğrudan piyasa operasyonlarında kullanılabilecek.

PETROL ŞOKU VE ENFLASYON KISKACI

Türkiye’nin bu agresif hazırlığının arkasında, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji fiyatları üzerindeki baskısı yatıyor.

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doları zorlaması, enerji ithalatçısı olan Türkiye için hem enflasyon hem de ödemeler dengesi üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor.

Merkez Bankası, liranın aylık enflasyondan daha fazla değer kaybetmemesi üzerine kurulu "reel değerlenme" stratejisini korumak için rezervlerini seferber etmiş durumda.

PORTFÖY KAYIYOR: ABD TAHVİLLERİNDEN ALTINA

Son on yılda dünyanın en büyük altın alıcılarından biri haline gelen Türkiye, döviz rezervlerinin kompozisyonunu da hızla değiştiriyor:

• Tahvil Satışları: 2015 yılında 82 milyar dolar olan ABD Hazine tahvili varlıkları, Ocak ayı itibarıyla 17 milyar doların altına geriledi.

• Rezerv Yönetimi: Politika yapıcıların son haftalarda 16 milyar dolarlık yabancı ülke tahvil satışı yaparak likidite sağladığı belirtiliyor.

PİYASALARDA SAVAŞ MESAİSİ: FAİZ VE KUR BASKISI

Sokaktaki tansiyon, Kapalıçarşı verilerine de yansımış durumda. Bankalararası kur ile serbest piyasa arasındaki makas açılırken, yatırımcılar önümüzdeki ay için 100 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlamaya başladı.

Merkez Bankası halihazırda yüzde 37 olan politika faizi yerine, likiditeyi sıkılaştırmak amacıyla yüzde 40’lık borç verme penceresini aktif olarak kullanıyor.

Dolar/TL paritesi, günlük ortalama yüzde 0,05’lik kontrollü geri çekilmesini sürdürerek 44,35 seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.