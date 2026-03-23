Borsa İstanbul’un bir ileri iki geri yaptığı, jeopolitik belirsizliğin zirveye çıktığı 23 Mart haftasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri piyasalardaki yangının boyutunu gözler önüne serdi.

13 Mart ile sona eren haftalık verilere göre rezervlerdeki düşüş ivmesi hız kazandı.

190 MİLYAR DOLAR BARAJI YIKILDI

Şubat ayı ortasından bu yana süregelen düşüş trendi, Orta Doğu’daki askeri hareketlilikle birlikte "hızlı düşüş" evresine geçti.

Bir önceki ay 218,2 milyar dolarla rekor seviyeleri test eden brüt döviz rezervleri, son verilerle birlikte 189,6 milyar dolara geriledi.

Şubat ayında 80 milyar dolar sınırına kadar dayanan swap hariç net rezervler, yaklaşık 25 milyar dolarlık kayıpla 54,3 milyar dolara kadar indi.

JEOPOLİTİK RİSKLER "KUR SAVUNMASINI" MI ZORLADI?

Piyasa analistleri, rezervlerdeki bu hızlı düşüşü iki temel nedene bağlıyor:

• Güvenli Liman Arayışı: Orta Doğu’daki savaş senaryoları ve son olarak İsrail’in Tahran’a başlattığı hava saldırısı, yerli ve yabancı yatırımcının dövize yönelmesine neden oldu.

• Kur İstikrarı Çabası: TCMB’nin, jeopolitik şokun Türk lirası üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla piyasaya likidite sağladığı ve bu sürecin rezervleri baskıladığı düşünülüyor.