İsrail'in İran'ın Güney Pars sahasına yönelik saldırısının ardından, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının durduğu yönünde iddialar gündeme geldi.

Bloomberg'in haberine göre, İran'dan Türkiye'ye yapılan sevkiyatın durması, Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturan bir hacmi riske atabileceği öne sürüldü.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu iddiaları yalanladı. Bayraktar, "Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GAZINDA İRAN'IN PAYI YÜZDE 14

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü İran'dan karşıladı. Bu nedenle kesinti, arz güvenliği açısından dikkatle takip ediliyo