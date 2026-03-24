Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçildi. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantı sonrası konuşan Erdoğan, hem iç hem de dış gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Ramazan'da kim ne derse desin ezelden ebede kadar kardeşiz, beraberiz. İnşallah bu topraklarda yaşadığımız müddetçe tek bilek olmaya devam edeceğiz.

Bizleri bölgemizde silah seslerinin duyulmadığı bayramların bayram gibi yaşandığı günlere kavuşturulması en büyük temennimdir.

Katar'da eğitim faaliyetleri icra eden bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can askerlerimizin mekanı cennet olsun.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MENZİLİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Nevruz'u bahane ederek milletin sinir uçlarıyla oynayanlarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi baltalamak isteyen girişimler gereken cevabı alacaktır. Türkiye'yi bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini elinde tutan ağababaların gücü yetmeyecektir. Bölgesel gelişmeler BIZIM bir buçuk sene önce ortaya koyduğumuz stratejinin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız.

"PEK ÇOK ALANDA KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK"

Karşılaştığımız onca engele gizli, açık ambargoya rağmen hamdolsun pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. Savaş gemilerinden, zırhlı araçlara kadar yerli-milli imkanlarla büyük işler başardık.

"ÜLKEMİZİ ATEŞ ÇEMBERİ DIŞINDA TUTMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan ilk günden itibaren süreci doğru okuyarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin başında geliyor. Hiç kimselerin oyununa gelmedik. Kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek çalışmaları sürdürüyoruz. Ülkemizi ateş çemberi dışında tutmakta kararlıyız.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPANMASI ÜLKELERİ TÜRBÜLANSA SOKTU"

Savaş uzadıkça maalesef başka durumlar da ortaya çıkıyor. Dünya enerjisinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz'ün kapanması ülkeleri türbülansa koymuştur. Brent petrol yüzde 40 artmıştır. Bazı ülkeler petrol kısıtlamaları ve okulları tatil ederek bir dizi önlemler almıştır.

"SAVAŞIN BEDELİNİ DÜNYA ÖDÜYOR"

Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi insanlık adına derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı tavır sergilemelidir. Diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere süreci başlamalıdır. Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır.