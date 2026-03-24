18 Mart’ta gerçekleşen saldırı sonrası Tahran yönetimi hem iç talebi karşılamak hem de hasar tespiti yapmak amacıyla ihracat vanalarını kapattı.

GAZBİR verilerine göre Türkiye, yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşılıyor.

Sektör kaynakları, kesintiye rağmen Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan akışın sürdüğünü ve şu an için bir arz krizi yaşanmadığını belirtiyor.

AVRUPA GAZ PİYASASI ALARM VERİYOR

Sadece Türkiye değil, küresel enerji piyasaları da sarsılmış durumda. İran’ın, dünyadaki LNG arzının beşte birini sağlayan Katar’daki tesisleri de HEDEF alan karşı hamleleri, Avrupa gaz vadeli kontratlarını zirveye taşıdı.

Piyasalar, Güney Pars’taki hasarın boyutunu ve kesintinin ne kadar süreceğini yakından takip ediyor.

TÜRKİYE’NİN "STOK" KALKANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, olası kesintilere karşı hazırlıklı oldukları mesajını veriyor.

• Depolama Kapasitesi: Bakan Alparslan Bayraktar’ın daha önce açıkladığı üzere, Türkiye 6,3 milyar metreküplük devasa bir depolama kapasitesine sahip.

• Tüketim Verileri: Geçen yılın Mart ayında günlük ortalama 230 milyon metreküp gaz tüketen Türkiye’nin, mevcut stokları ve diğer boru hatlarıyla bu süreci yönetebilecek güçte olduğu vurgulanıyor.

BÖLGESEL ETKİ: IRAK’TA KISMİ DÖNÜŞ

Güney Pars sahası sadece Türkiye için değil, Irak için de hayati önem taşıyor.

Bağdat yönetimi, saldırı sonrası tamamen kesilen akışın "kısmen" yeniden başladığını duyurdu. Ancak Türkiye hattındaki teknik ve siyasi belirsizlik sürüyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE "TEKNİK" KESİNTİLER

İran, geçmiş yıllarda da özellikle kış aylarında kendi iç talebi arttığında "teknik arıza" gerekçesiyle Türkiye'ye gaz akışını kısıtlamıştı.

Ancak bu kez kesintinin arkasında doğrudan bir savaş operasyonunun olması, durumun ciddiyetini ve süresini öngörülemez kılıyor.