Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gece saatlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aralarında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran, Lütfiye Tuğçe Özbudak ve oyuncu Hande Erçel’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında bazı isimler gözaltına alınırken, Hande Erçel’in yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.Konuya ilişkin Hande Erçel'den ilk açıklama geldi.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENEN BİRİYİM"

Hande Erçel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım.

Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."