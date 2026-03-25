İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

GÖZALTI LİSTESİ BELLİ OLDU

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

"Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, eski manken Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Galatasaray'ın eski Başkanı ve iş insanı Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, model Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."