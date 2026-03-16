Yurt içinde bugün açıklanacak olan bütçe dengesi verileri takip edilirken, yatırımcıların odağında Perşembe günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları yer alıyor; öte yandan Borsa İstanbul’un, bayram arifesi nedeniyle Perşembe günü yarım gün seans yapacak olması ve Cuma günü tamamen kapalı kalacak olmasının getirdiği tatil öncesi riskten kaçınma eğilimiyle güne hafif satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ASTOR – Astor Enerji Spain unvanlı şirket kurulmasına ve Zaragoza’da bulunan sanayi bölgesinde yer alan 19.200 m²’lik alana sahip fabrika binası ve arsanın satın alınarak yapılacak ilave yatırımla hali hazırda yürütülen bakım onarım ve servis hizmetlerine ek dağıtım trafosu üretiminin gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

ALGYO – Geri alınan 101.777.774 adet payın, pay başına 5,03 TL fiyattan ALARK’a satılmasına karar verildiği, Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKSEN – Van’da 25 MW kurulu güce sahip olması planlanan Zümrüt GES projesinin ÇED sürecinin olumlu tamamlandığı açıklandı.

AYGAZ – Kolay Gelsin Dağıtım’ın sermaye artırımına katılım sağlanacağı açıklandı.

BESTE – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.

BRLSM – Şirket ve şirket bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in Ankara Adalet Sarayı C Blok Projesi Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri ile ilgili yapılan ihaleyi kazandığı açıklandı.

BORSK – Şirket ile Yıldız Holding arasında, Adapazarı Şeker Fabrikası paylarının devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığı açıklandı.

CANTE – Recai Özkan tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DAPGM – EKGYO tarafından gerçekleştirilen İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 16 Mart’taki ikinci ihalesine atılım sağlanacağı açıklandı.

EFOR – Şirketin, Trabzon ‘da 1.159 m 2 ’lik arsayı 5 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

EFOR – Trabon Of’a şube açılması tescil edildi.

GRTHO – Şirketin iştiraki Ral Enerji’nin İzmir’de yapılması planlanan RES projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

GEDIK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

GEDIK – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

ISCTR – Bankanın takipteki kredi portföyünün 3,8 milyar TL’lik kısmının 671 milyon TL bedelle VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

KLGYO – Recai Özkan tarafından 124.231 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KLKIM – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

KOTON – Körfez bölgesindeki operasyonları olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı açıklandı.

KCHOL & ARCLK – Koç Finansman'ın paylarının tamamının FROTO’ya 137 milyon dolara satılması kapsamında Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

OZYSR – Halka arzdan elde edilen fonun 148,1 milyar TL’sinin işletme sermayesinde, 197,4 milyon TL’sinin finansman maliyueti azaltımında, 124,1 milyon TL’sinin ise yatırım finansmanı ve makine alımında kullanıldığı açıklandı.

PLTUR – İBB tarafından açılan ihaleyi 2,4 milyar TL bedelle şirketin kazandığı açıklandı.

PAHOL – Sermaye artırımından elde edilen fonun %47’sinin yatırımlarda %10’unun finansal borç ödemesinde, %2’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

RUBNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 12 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

TTRAK – 2,0 milyar TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi’nin onaylandığı açıklandı.

SAHOL – Onkim Kök Hücre tarafından 4.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SELVA – Halka arzdan elde edilen fonun 125,6 milyon TL’sinin işletme sermayesi ve hammadde temininde, 52,5 milyon TL’sinin banka kredi ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

SUNTK – Şirketin, Guatemala'da Ekoten CentroAmérica, Sociedad Anónima unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

SAFKR – Mustafa Toğan Toprak tarafından 650.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TATEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

VSNMD – Şirketin, Kireç Söndürme ve Paketleme Tesisi, Mikronize Kalsiyum Karbonat Tesisi ve Granül Kalker Kurutma Tesisi yatırımları için aldığı Yatırım Teşvik Belgesi süresinin Ekim 2027’ye uzatıldığı açıklandı.

YAPRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ZOREN – Şirketin, Electrip Global’in sermaye artırımına iştirak edeceği açıklandı.

ZERGY – Kocaeli İzmit’te yer alan taşınmaz üzerinde geliştirilmesi planlanan gayrimenkul projesinin şirket portföyüne eklenmesine karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

BLUME – Yönetim Kurulıu Başkanı Erdal Bulut tarafından Borsa dışından 2.000.000 adet pay devralınırken, şirket sermayesindeki payı %23,98’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 659.693 adet pay 5,78 – 5,83 TL fiyattan geri alındı.

DESA – Adesa Mağazacılık tarafından 12,04 – 12,20 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,54’e yükseldi.

EFOR – Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş tarafından 16,16 TL fiyattan 65.340.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %60,73’e geriledi.

EFOR – Efor Holding tarafından 16,16 TL fiyattan 39.660.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,66’ya geriledi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 480.000 adet pay 27,54 – 27,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.030.000 adet pay 20,75 TL fiyattan geri alındı.

GLRYH – Hedef Portföy tarafından 6.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,67’ye geriledi.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 34,86 – 35,10 TL fiyat aralığından 536.572 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,98’e yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 33,60 – 34,00 TL fiyat aralığından 24.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,63’e yükseldi.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 11,30 TL fiyattan 1.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,85’e yükseldi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,20 – 2,22 TL fiyat aralığından 190.949.164 adet alış ve 251.328.825 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 36,00 – 36,70 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,74’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CEMZY – %521,9 olan bedelsiz sermaye artırım kararının %472,1’e revize edildiği açıklandı.

KTLEV – Şirket sermayesinin 2,1 milyar TL’den %238,2 oranında kar payından bedelsiz olarak 4,9 milyar TL artışla 7 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.

LINK – Şirket sermayesi bugün 21,7 milyon TL’den %4.000 oranında bedelsiz olarak 870,0 milyon TL artışla 891,8 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,7244 TL’ye denk gelmekte.

MARTI – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak 900 milyon TL nakden artışla 1,5 miyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 11.801.078 adet pay 16 – 17 Mart’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

TURSG – Şirket sermayesinin 10 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 10 milyar TL artışla 20 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.