Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarını sarsması, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak yansıdı. Brent petroldeki sert yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra vergi düzenlemeleriyle birlikte, motorin litre fiyatı birçok ilde 65 TL eşiğini aşarak tarihi zirvelerini gördü.

İşte haftanın ilk işlem gününde üç büyük ildeki güncel pompa fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un iki yakası arasında nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak fiyat farkları gözlemleniyor:

Avrupa Yakası: Benzin 61,41 TL, Motorin 65,91 TL, LPG 30,29 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 61,26 TL, Motorin 65,76 TL, LPG 29,69 TL.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkentte fiyatlar, lojistik maliyetlerin etkisiyle İstanbul'un bir miktar üzerinde seyrediyor:

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 30,17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Ege'nin incisi İzmir'de de rakamlar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor:

Benzin: 62,65 TL

Motorin: 67,31 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak: Ekonomim