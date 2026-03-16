HSBC Global Investment Research, 16 Mart 2026 tarihli raporunda Türk bankacılık sektörü için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “NIM toparlanması gecikti ancak bozulmadı” başlığıyla yayımlanan raporda, son satış dalgasının ardından banka hisselerinde risk-getiri dengesinin cazip hale geldiği vurgulandı.

Marj Baskısı Var, Hikâye Bitmiş Değil

HSBC’ye göre savaş ve enerji fiyatlarındaki artışın yarattığı enflasyon baskısı nedeniyle net faiz marjı (NIM) toparlanması 2026’nın ilk yarısının ötesine sarkabilir. Banka, 2026 NIM tahminini %4,4’ten %3,8’e indirirken, 2027 için beklentisini %5,2 seviyesinde korudu.

Kısa vadede marj baskısı sürse de, 2027 kârlılık görünümünün güçlü kalması raporun ana mesajı olarak öne çıkıyor.

Değerlemeler 1,0x Çarpana Geriledi

Son satışlarla birlikte sektörün 2026 fiyat/defter değeri (P/B) çarpanı yaklaşık 1,0x seviyesine indi. HSBC, 2027’de sektör için %32 özkaynak kârlılığı (ROE) potansiyeli öngörüyor. Bu da mevcut fiyatlamaların riskleri büyük ölçüde içerdiği ve aşağı yönlü alanın sınırlı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Raporda, Türk bankacılık endeksinin İran kaynaklı jeopolitik gerilim sürecinde yaklaşık %20 gerilediği ve EMEA bankalarına göre zayıf performans gösterdiği belirtiliyor. Bu geri çekilmenin ardından “dipten alım” yaklaşımı öne çıkarılıyor.

Tahmin Revizyonları: 2026 Kâr Büyümesi Yavaşlıyor

HSBC, 2026 kâr büyümesi tahminini %63’ten %49’a indirirken, 2025-2027 dönemi bileşik kâr büyüme oranının (CAGR) %58 civarında korunacağını belirtiyor. Ayrıca komisyon gelirlerinde beklenen artışın marj baskısını kısmen telafi edebileceği ifade ediliyor.

Hangi Bankalar Öne Çıkıyor?

HSBC, iki büyük banka için not artırımına gitti:

Türkiye Garanti Bankası – “Tut”tan “Al”a yükseltildi

Yapı ve Kredi Bankası – “Tut”tan “Al”a yükseltildi

Ayrıca:

Akbank – “Al” tavsiyesi korunuyor (HSBC’nin tercihli hissesi)

Türkiye İş Bankası – “Al” tavsiyesi korunuyor

Raporda bazı hisselerde %20 ila %37 arasında yukarı yönlü potansiyel hesaplanıyor.

Korku Fiyatlandı mı?

HSBC’nin genel tonu, kısa vadeli makro baskılara rağmen Türk bankalarının orta vadede güçlü kârlılık potansiyelini koruduğu yönünde. Mevcut çarpan seviyeleri dikkate alındığında, olası bir jeopolitik normalleşme veya enflasyonda iyileşme senaryosunda banka hisselerinde hızlı bir toparlanma görülebileceği belirtiliyor.

Özetle, HSBC’ye göre son düşüşler sonrası Türk bankalarında fırsat penceresi açılmış olabilir.

Bu haber hisse.net özel içerik çalışmasıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.