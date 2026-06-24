ABD tarafında ise yeni konut satışları verileri takip edilecek. Piyasalar, yarın açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi öncesinde temkinli bir seyir izliyor.

Yurt içinde Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının 6 Temmuz'da görülecek olması gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Warsh'ın 14 Temmuz'da Kongre önünde gerçekleştireceği para politikası sunumu da yatırımcıların radarında bulunuyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ASUZU – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ARCLK – 19.752.288 adet payın, pay başına 103,71 TL fiyattan Whirlpool Emea Holdings’e TAS’ta satışının gerçekleştiği açıklandı.

ARCLK – Beko Europe'daki %25 Whirlpool payının 71,4 milyon euro karşılığında satın alındığı, Beko Europe'un %100'ünün Beko B.V.'ye geçtiği ve Whirlpool ile ortaklığın sona erdiği açıklandı.

ARCLK – Şirketin, 40 milyon euro ödeme yaparak Rusya'daki IHP Appliances satın alımına ilişkin yükümlülüklerini sona erdirerek işlemin tamamlandığı açıklandı.

BRISA – İzmit fabrikasında 28 Haziran – 7 Temmuz arasında üretim faaliyetlerine ara verileceği açıklandı.

BORLS & DITAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BARMA – Yılmaz Savun tarafından 176.156 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BRMEN – Yaşar Küçükçalık ve Zeynep Holding tarafından 31.319.243 adet payın 4.788.095 adetinin Re Pıe GSYO’ya, 16.954.958 adetinin Re – Pie Portföy’e ve 9.576.190 adetinin BULGS’ye TAS’ta satışının gerçekleştiği açıklandı.

BIGCH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 1,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BLUME – ABD’ye ihracat gerçekleştirildiği, 2026 yıl sonuna kadar ABD pazarına 1,3 milyon dolarlık ihracat hacmi hedeflendiği, 2027 yılında ihracatın 3,5 milyon dolara yükselmesinin ön görüldüğü açıklandı.

CELHA – Mustafa Cihad Arslan tarafından 11.526.440 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CWENE – Şirket ile Fraunhofer ISE arasında güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

CUSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

DITAS – TMSF’nin şirkete kayyım olarak atandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunun 29 Haziran’da gerçekleşeceği açıklandı.

FZLGY – Fuzul Holding tarafından 37.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GLCVY – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

GLYHO – Şirketin, yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

GUBRF – Yurt dışında 367 gün vadeli 30 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HATSN – Şirketin, 3,3 milyon dolarlık siparişi teslim ettiği açıklandı.

HEKTS – OYAK tarafından şirket sermayesindeki 716.550.000 adet payın pay başına %15 iskonto ile 3,39 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara satışının gerçekleştiği açıklandı.

ISCTR – Bankanın takipteki krediler portföyündeki 3,9 milyar TL’lik kısmının 727,1 milyon TL’ye VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

ICUGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 207,7 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN – 94 gün vadeli 1,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KONKA – BERA tarafından 11.661.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KRVGD – Şirketin, yangın sonrası sigorta sürecini tamamladığı, sigortadan 15,7 milyon dolar tahsil ettiği, sigorta sürecinin 2026 ilk yarı karına yaklaşık 110 milyon TL ek pozitif katkı sağlamasının beklendiği açıklandı.

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Şirket ile Amsted Rail arasında daha önce imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında Ana Tedarik ve Yeniden Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KAPLM – Şirket ortaklarından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel tarafından şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 160 milyon TL’lik sermaye avansının şirket hesaplarına aktarıldığı açıklandı.

MARBL – Şirketin, işletme hakkı elinde bulunan Balıkesir Manyas’taki maden ocağı ruhsatının terk edilmesine karar verildiği açıklandı.

MRGYO – Sermaye artırımı kapsamında ayni sermaye olarak devredilen Çerkezköy'deki taşınmazın tapu tescili şirket adına tamamlandığı açıklandı.

OZYSR – Şirketin %51 bağlı ortaklığı Çokyaşar Tel'in galvaniz hattı yatırımının tamamlandığı, deneme üretimine başladığı, Temmuz’da ticari üretime geçmesinin planlandığı, bağlı ortaklığın kapasitesinin iki katına çıkacağı açıklandı.

OZKGY – Şirketin, Antalya Kemer'de geliştirilmesi planlanan turizm projesi kapsamında kısmi bölünmeyle %100 bağlı ortaklık olan Özak Kemer Otel İşletmeleri’ne ayni sermaye olarak devredilmesine karar verildiği açıklandı.

RUBNS – Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek tarafından 677,7 milyon TL’nin sermaye avansı olarak şirkete aktarıldığı açıklandı.

SELEC – VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 23 Temmuz’a kadar uzatıldı.

SUNTK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

TRALT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TRMET – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TRENJ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

UNLU – 363 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VSNMD – Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’taki II-A Grup Maden Ocağı'na ilişkin işletme izninin verildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERİ

ARCLK – Geri alınan 19.572.288 adet pay satılırken, satış sonucunda 3,2 milyar TL zarar elde edildi.

BIGCH – Hedef Portföy tarafından 35.796.853 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,69’a yükseldi.

BERA – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 17,10 – 18,01 TL fiyat aralığından 3.644.065 adet alış ve 8.644.065 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,34’e geriledi.

BINHO – Yönetim Kurulu Başkanı Üsame Erdoğan tarafından 6,74 TL fiyattan 47.402.719 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,37’ye yükseldi.

BINHO – Kadir Can Abdik tarafından 6,74 TL fiyattan 188.787.375 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya geriledi.

BINHO – Haris Pojata tarafından 6,74 TL fiyattan 47.402.719 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,20’ye yükseldi.

BINHO – Hüseyin Ardan Küçük tarafından 6,74 TL fiyattan 47.402.719 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,20’ye yükseldi.

BINHO – Mustafa Saim Birpınar tarafından 6,74 TL fiyattan 46.579.218 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,37’ye yükseldi.

BORLS – Halil İbrahim Ege tarafından 50.450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,21’e yükseldi.

BORLS – Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan tarafından 4,10 TL fiyattan Borsa dışından 50.450.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %42,62’ye geriledi.

DMRGD – Bulls Portföy tarafından 235.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

DAPGM – Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz tarafından 10,60 – 10,61 TL fiyat aralığından 24.499.949 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,63’e geriledi.

DAPGM – Rafet Yılmaz tarafından 10,60 – 10,61 TL fiyat aralığından 18.296.010 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,48’e geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 9,67 – 9,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Omsn Aslanali tarafından 26,86 – 26,92 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,12’ye yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 18,00 TL fiyattan geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 90,95 – 91,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 141,60 – 142,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone tarafından 35,76 – 37,28 TL fiyat aralığından 98.957 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,50’ye yükseldi.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 36,40 – 36,42 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,32’ye yükseldi.

PEKGY – Pardus Portföy tarafından 103.820.532 adet alış ve 91.000.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,08’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

FLAP – Şirket sermayesinin 93,8 milyon TL’den %326,67 oranında bedelsiz olarak 306,3 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

OSTIM – Şirket sermayesi bugün 590 milyon TL’den %35 oranında bedelsiz olarak

206,5 milyon TL artışla 796,5 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,02 TL’ye denk gelmekte.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.