Platin fiyatlarında satış baskısı derinleşirken, analistler kritik destek seviyelerine yönelik uyarılarını artırdı. Uzmanlara göre, 1.700 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde platin fiyatlarında 1.500 dolara kadar uzanabilecek yeni bir düşüş dalgası yaşanabilir.

Platin piyasası salı günü sert satışlarla karşılaşırken, teknik göstergeler fiyatların geçen yılın aralık ayında görülen dip seviyelere doğru hareket edebileceğine işaret etti. Son dönemde oluşan düşük zirveler ve zayıflayan fiyat yapısı, aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor.

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise faiz oranları ile değerli metaller arasındaki geleneksel ilişkinin zayıflaması oldu. Geçmişte faizlerdeki düşüş platin fiyatlarını desteklerken, son dönemde bu etkinin görülmemesi yatırımcı davranışlarında değişim yaşandığına işaret ediyor.

Analistler, platinde psikolojik açıdan önemli görülen 1.700 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu desteğin kırılması durumunda satış baskısının hızlanabileceği ve fiyatların 1.500 dolar bölgesine kadar geri çekilebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, platinin yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için 1.800 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu seviyenin altında kalacak yükselişlerin kalıcı olmayabileceğini ve yeni satış fırsatları olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Piyasalardaki zayıf görünümün yalnızca teknik nedenlerden kaynaklanmadığını ifade eden uzmanlar, küresel risk iştahındaki azalmaya dikkat çekiyor. ABD borsalarında son günlerde görülen sert satışlar ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, platin gibi ekonomik büyümeye duyarlı emtialar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Analistler, kısa vadede platin piyasasında temkinli olunması gerektiğini belirtirken, yüksek oynaklığın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

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