Polygon (MATIC), Ethereum ölçeklendirme çözümleri arasındaki liderliğini sürdürürken, fiyat tarafında 0,85 – 0,95 dolar aralığında kararsız bir seyir izliyor. Yatırımcıların ve balinaların gözü, trendin yönünü belirleyecek olan 1 dolar seviyesinde.

Yükseliş Senaryosu: 1 Dolar ve Ötesi

MATIC için 1 dolar sadece teknik bir direnç değil, aynı zamanda çok güçlü bir psikolojik eşik. Bu seviyenin hacimli bir şekilde geçilmesi durumunda, piyasada alım iştahının (FOMO) tetiklenmesi ve fiyatın 1,10 – 1,20 dolar bandına doğru sert bir yükseliş gerçekleştirmesi bekleniyor.

Stratejik Ortaklıklar ve Kurumsal Adaptasyon

Polygon’un piyasadaki gücü, dünya devi markalarla yaptığı iş birliklerinden geliyor. Ethereum ağındaki yoğunluk arttıkça, düşük maliyetli ve yüksek hızlı bir alternatif sunan Polygon’un kurumsal adaptasyonu, fiyatı yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Risk Yönetimi: Aşağı yönlü senaryolarda 0,82 dolar seviyesi yakından izlenmeli. Bu desteğin kırılması, fiyatı 0,75 dolar bandındaki ana likidite bölgesine kadar çekebilir.