Holochain (HOT), geleneksel blokzincir mimarilerinin aksine "temsilci merkezli" (agent-centric) yapısıyla kripto dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Uzun süredir 0,0018 – 0,0021 dolar bandında adeta demir atan HOT, yatırımcılarını sabır testinden geçiriyor. Ancak bu durağanlık aldatıcı olabilir; zira teknik grafiklerdeki daralma, volatilite patlamasının çok yakın olduğunu gösteriyor. Projenin kalbi olan HoloFuel’e geçiş süreci, sadece bir token değişimi değil, ağın gerçek anlamda ticari kullanıma açılması anlamına geliyor. Bu durumun, arz-talep dengesini kökten değiştirerek fiyatta yukarı yönlü bir katalizör etkisi yaratması bekleniyor.

Teknik Analiz: Kırılma Noktası Neresi?

Teknik tarafta 0,0025 dolar seviyesi, HOT için "ayı piyasasından çıkış bileti" olarak görülüyor. Eğer bu seviye hacimli bir mumla geçilirse, satış baskısı hızla yerini alım iştahına bırakacaktır. Bu senaryoda 0,0040 dolar ve ardından eski zirvelerin hedeflendiği 0,0065 dolar bandı radara girecektir. Ancak olası bir sarkmada 0,0015 dolar desteği, boğaların en güçlü savunma hattı olmaya devam ediyor. 2025 projeksiyonunda Holo’nun sadece bir altcoin değil, merkeziyetsiz bir internet protokolü olarak rüştünü ispat etmesi bekleniyor.