Chainlink (LINK), 14,80 – 16,00 dolar bandında sağlam bir zemin oluşturmaya çalışırken, zincir üstü veriler (on-chain metrics) uzun vadeli yatırımcıların LINK biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor.

16 Dolar Direnci ve HEDEF Fiyatlar

Analistlere göre LINK için 16 dolar, yükseliş trendinin onaylanacağı kilit bölge. Bu direncin aşılması durumunda, teknik formasyonların işaret ettiği bir sonraki durak 18 – 20 dolar aralığı olacaktır. Özellikle büyük cüzdan sahiplerinin (balinaların) bu seviyelerden yapacağı eklemeler, yükselişi hızlandırabilir.

Kurumsal Adaptasyon ve Oracle Kullanımı

Chainlink'i diğer projelerden ayıran en büyük özellik, Gerçek Dünya Varlıkları’nın (RWA) blokzincire entegrasyonunda oynadığı kritik rol. Kurumsal finans devlerinin varlıklarını tokenize etme süreçlerinde Chainlink Oracle’larını kullanması, projeyi "spekülatif bir altcoin" olmaktan çıkarıp "vazgeçilmez bir altyapı projesi" konumuna taşıyor.

Savunma Hatları: Geri çekilmelerde 14 dolar seviyesi ilk ana destek noktası. Eğer piyasa genelinde sert bir düzeltme yaşanırsa, 12,80 dolar seviyesi LINK için hayati bir savunma hattı olarak takip edilmelidir.