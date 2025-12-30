BitTorrent (BTT), Justin Sun liderliğindeki Tron (TRX) ekosisteminin en stratejik parçası olarak konumlanıyor. Dünyanın en büyük P2P (eşten eşe) paylaşım ağını blokzincire taşıyan proje, bugün sadece dosya indirmek için değil, Web3’ün veri depolama altyapısını kurmak için de kullanılıyor. BTT Chain (BTTC) üzerinden kurulan köprüler sayesinde Ethereum, BSC ve Tron ağları arasında veri transferi sağlanması, tokenın kullanım alanını (utility) her geçen gün genişletiyor. Türk yatırımcılar için "sıfır silme" potansiyeli her zaman gündemde kalsa da, projenin arkasındaki teknolojik gelişim bu beklentiyi rasyonel bir temele oturtuyor.

Kritik Seviyeler ve Piyasa Beklentisi

BTT fiyatında şu an en büyük engel 0,000001 dolar bandındaki yoğun satış emirleri. Balinaların bu bölgede gerçekleştirdiği akümülasyon tamamlandığında, fiyatta 0,0000022 dolar seviyelerine doğru dikey bir hareket izlenebilir. Eğer piyasa genelinde bir altcoin rallisi başlarsa, BTT’nin düşük birim fiyatı "ucuz varlık" arayan yatırımcıları hızla kendine çekecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 0,00000075 dolar seviyesi, projenin en güçlü likidite bölgesi olarak takip edilmelidir.