Türk bankacılık sektörünün güçlü oyuncularından QNB Türkiye, dış finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında çıktığı uluslararası arenadan "zaferle" döndü.

Banka, 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık eurobond ihracını başarıyla tamamladı.

MALİYETLER DÜŞTÜ, TALEP PATLADI

İhraç sürecinde en dikkat çeken detay, yatırımcıların gösterdiği yüksek iştah oldu. Farklı coğrafyalardan 127 kurumsal yatırımcının katıldığı süreçte, hedeflenen tutarın yaklaşık 4 katı kadar talep toplandı.

Bu yoğun ilgi, bankanın borçlanma maliyetlerini de aşağı çekti. İhracın getiri oranı yüzde 6, kupon oranı ise yüzde 5,875 olarak gerçekleşti.

Bu oranlar, QNB Türkiye adına iki önemli rekoru beraberinde getirdi:

• 2017'den Beri En İyisi: Banka, kendi tarihinde 2017 yılından bu yana halka açık tahvil ihraçlarındaki "en düşük getirili" (en düşük maliyetli) borçlanmasını yaptı.

• Sektör Liderliği: 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen ihraçlar arasında "en düşük getiri" başarısı yakalandı.

ASLAN PAYI İNGİLTERE VE İRLANDA'NIN

QNB Türkiye'nin "güçlü kredi profili"ne yatırım yapanların coğrafi dağılımı da dikkat çekti. Talebin büyük kısmı Batı'dan geldi:

• Yüzde 46: Birleşik Krallık ve İrlanda

• Yüzde 30: Orta Doğu

• Yüzde 17: Avrupa

• Yüzde 3: Asya ve Amerika

Yatırımcı kompozisyonunun ağırlıklı olarak uzun vadeli fonları yöneten "varlık yönetimi şirketleri"nden oluşması, bankaya duyulan uzun vadeli güvenin bir işareti olarak yorumlandı.