Rusya ile Batı arasındaki dijital duvarlar yükselmeye devam ediyor. Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası Komite Başkan Yardımcısı Andrey Svintsov, ABD merkezli teknoloji devi Meta’ya ait olan WhatsApp’ın Rusya’daki geleceğine dair kesinleşen planı açıkladı.

Svintsov, uygulamanın çatı şirketi Meta’nın Rusya yasalarına göre "aşırılıkçı örgüt" olarak tanımlandığını hatırlatarak, WhatsApp’ın 2026 yılında ülkede tamamen çalışmaz hale geleceğini bildirdi. Kararın zamanlaması ise dikkat çekici; Moskova yönetimi, 2026 Devlet Duması seçimleri öncesinde bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla bu adımı zorunlu görüyor.

Svintsov açıklamasında, "Roskomnadzor (Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu), yıl sonuna kadar WhatsApp’ı nihai olarak engelleyecek bir dizi teknik önlemi devreye sokacak" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM GELEN YASAK: ÖNCE ARAMALAR, ŞİMDİ TAM ERİŞİM

Sürecin sinyalleri aslında daha önce verilmişti. Roskomnadzor, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada mevcut kısıtlamaların kaldırılması için hiçbir gerekçe görmediklerini belirtmişti.

• Ağustos: Uygulama üzerinden sesli ve görüntülü aramalar "dolandırıcılıkla mücadele" kapsamında engellendi.

• Sonbahar: Hizmet kalitesi bilinçli olarak yavaşlatılmaya başlandı.

• Aralık: Uygulamanın "terör faaliyetlerine zemin hazırladığı" ve Rus yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tam engelleme uyarısı yapıldı.

YERLİ ALTERNATİF "MAX" DEVREYE GİRİYOR

96,2 milyon kullanıcısı ile Rusya’nın açık ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ın yasaklanması, ülkede büyük bir dijital göçü tetikleyecek.

Kremlin yönetimi, bu boşluğu doldurmak amacıyla geliştirilen yerli mesajlaşma uygulaması "MAX"ın yaygınlaştırılması için çalışmalarını hızlandırdı. 2026 yılına kadar Rus kullanıcıların tamamen yerli platformlara geçiş yapması hedefleniyor.