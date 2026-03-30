Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın, İngiltere istihbaratına çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara, bir diplomatın ülkemize giriş iznine başvurduğunda yanlış bilgiler verdiğinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili protesto notası verildi. Bu diplomatın İngiliz istihbaratı çalışanı olduğu ve ülkemizde yıkıcı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Bunun Rus yasalarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği ve ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.

İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğinin, Londra'nın da durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceğinin altı çizildi.

"DİPLOMAT, RUSYA'NIN GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURAN FAALİYETLERDE BULUNDU"

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da İngiltere Büyükelçiliğinin İkinci Katibi Jance Gerardus'ın İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Bunun, Rus tarafına bildirilmediği kaydedilen açıklamada, "Diplomatın, Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlerde bulunduğu ve Rus uzmanlarıyla yaptığı gayriresmi görüşmelerde, ekonomi alanıyla ilgili hassas bilgiler elde etme girişiminde bulunduğu tespit edildi. Diplomatın iki hafta içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor." bilgisi paylaşıldı.

Daha önce de İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomat, istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.