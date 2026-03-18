Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Batı askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandrovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 95 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sevgül Kaba Kolyiğit tarafından yayına alınmıştır
PARTNERHİSSENET ÖZEL| Saatler kaldı! Fed faiz kararında sürpriz yapar mı? Altına etkisi ne olur? Uzman isim açıkladıHİSSENET ÖZEL| Saatler kaldı! Fed faiz kararında sürpriz yapar mı? Altına etkisi ne olur? Uzman isim açıkladı
PARTNERCanlı Borsa Ekranındaki Sütunlar Ne Anlatır?Canlı Borsa Ekranındaki Sütunlar Ne Anlatır?