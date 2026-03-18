ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin İran'a yönelik askeri operasyona katılmak istemediklerini bildirdiğini belirterek, “Dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD’nin başkanı olarak söylüyorum, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müttefik ülkelerin İran'da yürütülen askeri operasyonlara yönelik tutumunu eleştirdi. Çoğu NATO müttefikinin, Orta Doğu'daki operasyona dahil olmak istemediklerini kendilerine ilettiğini belirten Trump, “Bu durum, neredeyse her ülkenin yaptığımız eylemlere güçlü bir şekilde katılmasına ve İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceği gerçeğine rağmen gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Müttefiklerin bu kararına şaşırmadığını ifade eden Trump, “Onların bu eylemine şaşırmadım çünkü bu aynı ülkeleri korumak için yılda yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO'yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm. Biz onları koruyacağız ama onlar BIZIM için, özellikle de ihtiyaç anında hiçbir şey yapmayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını öne süren Trump, “Neyse ki İran ordusunu yok ettik. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları ve radarları yok oldu. Belki de en önemlisi, hemen her seviyedeki liderleri bir daha bizi, Orta Doğu'daki müttefiklerimizi veya dünyayı tehdit edemeyecek şekilde yok oldu” açıklamasını yaptı.

Elde ettikleri askeri başarılar nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyaç duymadıklarını ve bunu arzulamadıklarını vurgulayan Trump, “Aslında hiçbir zaman da duymadık. Aynı şekilde Japonya, Avustralya veya Güney Kore'nin de. Dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD’nin başkanı olarak söylüyorum, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.