YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. yönetim kurulu, şirket sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılmasına karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre bedelsiz sermaye artırımı oranı %133,8 olarak belirlendi.

1000 LOTU OLAN NE KADAR HİSSEYE SAHİP OLACAK?

%133,8 oranındaki bedelsiz artırımda yatırımcılar mevcut payları oranında yeni hisse alacak.

Örneğin:

1000 lotu olan bir yatırımcı 1.338 lot bedelsiz alacak

Toplam pay sayısı yaklaşık 2.338 lota yükselecek

(Yuvarlama nedeniyle kamuoyunda 2300 lot ifadesi kullanılsa da teknik hesap 2.338 lota işaret ediyor.)

Sermaye 355 Milyon TL’den 830 Milyon TL’ye

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 355 milyon TL seviyesindeyken, artırım sonrası sermayenin yaklaşık 830 milyon TL’ye yükselmesi planlanıyor. Artış; geçmiş yıl kârları ve iç kaynaklardan karşılanacak.

BEDELSİZ NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcıdan nakit talep edilmeden yapılır. Hisse sayısı artarken teorik olarak fiyat aynı oranda bölünür. Bu nedenle şirketin toplam piyasa değeri değişmez; yalnızca lot sayısı ve birim fiyat dengelenir.

Gözler şimdi sürecin SPK ve genel kurul aşamalarında olacak. Onayların ardından hak kullanım tarihi netleşecek.