Aynı operasyon kapsamında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de HEDEF alındığı ve öldürüldüğü iddia edildi.

Netanyahu, İran halkına doğrudan seslenerek, "Zafere çok yakınız, rejimden kurtulmak için İran'da ayaklanma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

LARİCANİ'DEN "VEDA" GİBİ EL YAZISI

Öldürüldüğü iddia edilen Ali Laricani'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir not ise dikkat çekti. 16 Esfand 1404 (6 Mart 2026) tarihli notta Laricani, donanma askerlerinin şehadeti üzerine şu ifadeleri kullanmış:

"Uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır... Bu şehitlikler ordumuzun gelecekteki temelini oluşturacaktır."

Notun sonunda yer alan "Büyük Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in şehadetinden 17 gün sonra" ibaresi, İran’ın eski liderinin öldüğünü bir kez daha teyit eder nitelikte.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

MÜCTEBA HAMANEY’DEN ŞARTLI YANIT: "TAZMİNAT ÖDENMELİ"

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, babasının ölümünün ardından gelen "tansiyonu düşürme" tekliflerini elinin tersiyle itti.

Reuters’ın üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Mücteba Hamaney, barış için vaktin henüz erken olduğunu,

İsrail ve ABD’nin askeri olarak yenilmesi gerektiğini ve İran’a verilen zararlar için tazminat ödenmesi şartını dile getirdi.

TRUMP’TAN ŞOK İDDİA: "MÜCTEBA HAMANEY ÖLMÜŞ OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın yeni lideri hakkında spekülasyonları artıracak bir iddia ortaya attı.

Mücteba Hamaney’in göreve geldiğinden beri kameralar karşısına çıkmamasını işaret eden Trump, yeni liderin saldırılarda ölmüş olabileceğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yaralanma iddialarını yalanlamasına rağmen Trump, "Anlaşmaya henüz hazır değilim" diyerek operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.