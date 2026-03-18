Borsa İstanbul’da son açıklanan bilançolar sonrası finansal gücü öne çıkan şirketler dikkat çekiyor. Net Borç/FAVÖK oranı düşük veya negatif olan, özsermaye büyümesini sürdüren ve satış gelirlerinde artış yakalayan 14 şirket yatırımcıların radarına girdi.
Listede savunmadan teknolojiye, GYO’dan turizme kadar farklı sektörlerden şirketler yer alıyor. Özellikle borçluluk tarafında güçlü duran ve faaliyet kârlılığıyla borcunu rahat çevirebilen şirketler ön plana çıkıyor.
BORÇLULUKTA GÜÇLÜ GÖRÜNÜM
Net Borç/FAVÖK oranının düşük olması şirketin borcunu faaliyet kârıyla daha rahat karşılayabildiğini gösteriyor. Negatif oranlar ise şirketin net nakit pozisyonunda olduğuna işaret ediyor. Bu durum özellikle dalgalı piyasa koşullarında bilanço dayanıklılığı açısından önemli kabul ediliyor.
ÖZSERMAYE BÜYÜMESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Listede yer alan şirketlerin önemli bölümünde hem çeyreklik hem de yıllık bazda özsermaye artışı görülüyor. Yıllık bazda güçlü artış kaydeden şirketler, iç kaynak üretme kapasitesini artırarak finansal yapısını güçlendirmiş görünüyor.
SATIŞ GELİRLERİNDE ARTIŞ
Bazı şirketlerde satış büyümesi üç haneli oranlara ulaşırken, genel tabloda ciro artışının sürdüğü görülüyor. Satış büyümesi ile özsermaye artışının birlikte gerçekleşmesi, operasyonel gücün bilanço kalitesine yansıdığı şeklinde yorumlanıyor.
İşte O 14 Şirket:
ASELS (Aselsan) – Savunma
BASCM (Baştaş Başkent Çimento) – Çimento
FONET (Fonet Bilgi Teknolojileri) – Teknoloji
HEDEF (Hedef Holding) – Holding
INDES (İndeks Bilgisayar) – Bilgisayar Toptancılığı
ISGSY (İş Girişim Sermayesi) – Yatırım Ortaklığı
KIMMR (Kimteks Poliüretan) – Perakende / Toptan
MERIT (Merit Turizm) – Turizm
NTGAZ (Naturelgaz) – Petrol & Enerji
PAGYO (Panora GYO) – GYO
PCILT (PC İletişim ve Medya) – Medya
SAFKR (Safkar Ege Soğutmacılık) – Dayanıklı Tüketim
SRVGY (Servet GYO) – GYO
YGGYO (Yeni Gimat GYO) – GYO
Finansal Görünüm Ne Diyor?
Listede yer alan şirketlerin önemli bölümünde:
Net Borç/FAVÖK oranı düşük veya negatif (net nakit pozisyonu)
Özsermaye hem çeyreklik hem yıllık bazda artış gösteriyor
Satış gelirlerinde büyüme devam ediyor
Özellikle bazı GYO ve yatırım ortaklıklarında güçlü özsermaye artışı dikkat çekerken, teknoloji ve savunma tarafında operasyonel büyüme öne çıkıyor.
Yatırım tavsiyesi değildir.