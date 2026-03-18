Listede savunmadan teknolojiye, GYO’dan turizme kadar farklı sektörlerden şirketler yer alıyor. Özellikle borçluluk tarafında güçlü duran ve faaliyet kârlılığıyla borcunu rahat çevirebilen şirketler ön plana çıkıyor.

BORÇLULUKTA GÜÇLÜ GÖRÜNÜM

Net Borç/FAVÖK oranının düşük olması şirketin borcunu faaliyet kârıyla daha rahat karşılayabildiğini gösteriyor. Negatif oranlar ise şirketin net nakit pozisyonunda olduğuna işaret ediyor. Bu durum özellikle dalgalı piyasa koşullarında bilanço dayanıklılığı açısından önemli kabul ediliyor.

ÖZSERMAYE BÜYÜMESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Listede yer alan şirketlerin önemli bölümünde hem çeyreklik hem de yıllık bazda özsermaye artışı görülüyor. Yıllık bazda güçlü artış kaydeden şirketler, iç kaynak üretme kapasitesini artırarak finansal yapısını güçlendirmiş görünüyor.

SATIŞ GELİRLERİNDE ARTIŞ

Bazı şirketlerde satış büyümesi üç haneli oranlara ulaşırken, genel tabloda ciro artışının sürdüğü görülüyor. Satış büyümesi ile özsermaye artışının birlikte gerçekleşmesi, operasyonel gücün bilanço kalitesine yansıdığı şeklinde yorumlanıyor.

İşte O 14 Şirket:



ASELS (Aselsan) – Savunma

BASCM (Baştaş Başkent Çimento) – Çimento

FONET (Fonet Bilgi Teknolojileri) – Teknoloji

HEDEF (Hedef Holding) – Holding

INDES (İndeks Bilgisayar) – Bilgisayar Toptancılığı

ISGSY (İş Girişim Sermayesi) – Yatırım Ortaklığı

KIMMR (Kimteks Poliüretan) – Perakende / Toptan

MERIT (Merit Turizm) – Turizm

NTGAZ (Naturelgaz) – Petrol & Enerji

PAGYO (Panora GYO) – GYO

PCILT (PC İletişim ve Medya) – Medya

SAFKR (Safkar Ege Soğutmacılık) – Dayanıklı Tüketim

SRVGY (Servet GYO) – GYO

YGGYO (Yeni Gimat GYO) – GYO

Finansal Görünüm Ne Diyor?



Listede yer alan şirketlerin önemli bölümünde:

Net Borç/FAVÖK oranı düşük veya negatif (net nakit pozisyonu)

Özsermaye hem çeyreklik hem yıllık bazda artış gösteriyor

Satış gelirlerinde büyüme devam ediyor

Özellikle bazı GYO ve yatırım ortaklıklarında güçlü özsermaye artışı dikkat çekerken, teknoloji ve savunma tarafında operasyonel büyüme öne çıkıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.