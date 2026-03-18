Küresel piyasalarda gözler hem Fed kararına hem de jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, Bank of America (BofA) altın fiyatları için dikkat çeken teknik seviyeleri paylaştı. Bankanın değerlendirmesine göre belirli destek seviyelerinin kırılması halinde ons altında satış baskısı derinleşebilir.

5.186 VE 5.086 SEVİYELERİ KRİTİK DİRENÇ

Ons altın (XAUUSD) son günlerde düşen kanal içinde hareket ederken, teknik görünümde öne çıkan ilk direnç seviyesi 5.186 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında kalındığı sürece yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

Bir diğer önemli eşik ise 5.086 dolar seviyesi. Analistlere göre fiyatın bu bölgenin altında kalıcılık sağlaması, kısa vadeli zayıf görünümü teyit ediyor.

4.967 VE 4.820 DOLAR DESTEK BÖLGESİ

BofA’nın teknik değerlendirmesinde aşağıda ise 4.967 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak gösteriliyor. Bu seviyenin kırılması halinde satışların hızlanabileceği ve fiyatın 4.820 dolar bandına doğru geri çekilebileceği ifade ediliyor.

Özellikle 4.820 dolar seviyesinin güçlü bir ana destek konumunda olduğu, bu bölgenin altına inilmesi durumunda düşüş trendinin orta vadeye yayılabileceği vurgulanıyor.

FED VE DOLAR ENDEKSİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Analistler, altının yönü açısından ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareketin belirleyici olacağını belirtiyor. Fed’in faiz indirimi konusunda temkinli kalması veya jeopolitik tansiyonun düşmesi durumunda altın fiyatlarında kâr realizasyonlarının artabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan olası risk artışı veya zayıf makro veriler, düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabilir.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DÜŞEN KANAL İÇİNDE HAREKET

Grafiklerde altının kısa vadede düşen kanal içinde sıkıştığı görülüyor. Üst bant aşılamadıkça yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kalabileceği belirtilirken, alt bant kırılımının ise satışları hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Piyasada gözler şimdi hem 5.186 direncinde hem de 4.967 desteğinde olacak. Bu seviyelerden birinin kırılması, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.