Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/16 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık bir şirketin pay ihracı/sermaye artırımı başvurusuna onay verildiği bildirildi. Buna göre Creditwest Faktoring A.Ş.' nin (CRDFA) iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Onay verilen işlemin detayları şu şekilde;

Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA)

Mevcut Sermaye: 100.000.000 TL

Yeni Sermaye: 300.000.000 TL

Artırım Türü: 200.000.000 TL bedelsiz (İç kaynaklardan)

Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA), mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 200 oranında bedelsiz artırarak 300 milyon TL'ye çıkaracak.

LOTUNUZ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların sahip olduğu pay miktarı 3 katına çıkacak. Buna göre 100 lotu olan bir yatırımcının payı 300 lota yükselecek.